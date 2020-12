Peñalosa amenaza con tutela contra Claudia López por asegurar que hace negocio con TransMilenio

El exalcalde Enrique Peñalosa exigió a su sucesora que se retracte de afirmar que hace negocios con el sistema. Si no lo hace, anunció tutela contra Claudia López.

La polémica por las declaraciones de Claudia López contra su antecesor en la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, no termina. El exmandatario criticó acremente unas declaraciones que realizó la alcaldesa a la revista Semana. En estas declaraciones, López aseguró que la oposición de Peñalosa al corredor verde de la Carrera Séptima se debía a un interés de Peñalosa en hacer negocios con el sistema.

"A Peñalosa le importa el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete”, dijo la mandataria. Luego, rechazó la propuesta de Gustavo Petro de un tranvía en la emblemática avenida: “los ciudadanos no están ni por el tranvía del uno ni por el negocio de los buses del otro”, refiriéndose nuevamente a Peñalosa.

La respuesta del exmandatario fue amenazar con una tutela contra Claudia López por difamación. Según el exalcalde, nunca ha tenido negocios con los buses de TransMilenio o los diesel. "En la En la actualidad no tengo y en el pasado tampoco he tenido —jamás— ninguna relación de negocios con ninguno de los operadores, contratistas o proveedores del sistema", dice Peñalosa en una carta publicada por Gustavo Gómez, director de 6 AM de Caracol Radio.

Peñalosa dio a la alcaldesa un plazo de cinco días para retractarse o rectificar estas informaciones, a las que llamó calumniosas y que atentarían contra su honra y buen nombre. "Esta solicitud se realiza como requisito de procedibilidad para eventualmente instaurar una acción de tutela en su contra, en caso de que no cesen los actos de desprestigio y vulneración de mis derechos fundamentales", advirtió el exmandatario.

El exalcalde @enriquepenalosa le pide a @ClaudiaLopez que se retracte de comentarios sobre supuestos negocios de Peñalosa alrededor de TM. Le solicita que lo haga en 5 días o procederá a entutelar a la alcaldesa. @CaracolRadio #6AmHoyPorHoy pic.twitter.com/V4Cs3EfJD0 — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) December 11, 2020

La Alcaldía de Bogotá no se ha pronunciado sobre la carta y la posible tutela contra Claudia López.

