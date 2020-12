Hogares con más de dos carros en Bogotá pagarían más impuestos

La propuesta de la Alcaldía busca que quienes tengan más de dos carros paguen un impuesto más alto para financiar el Sitp y obras de infraestructura.

Una nueva polémica se desató en Bogotá por las propuestas para financiar el ambicioso plan de infraestructura de Claudia López. Una propuesta busca que los hogares que tienen más de dos carros paguen más dinero por sus impuestos de vehículos.

El secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, anunció esta propuesta en diálogo con CityTV. "El tema del impuesto a hogares que tengan más de dos carros es una opción. Un hogar que tenga más de dos carros, por ejemplo, podría pensarse en incrementar un 20%", dijo.

Aunque la situación está siendo analizada por la Alcaldía, la preocupación es el impacto que podría tener ante la población. En general, hay una opción generalizada a rechazar el aumento de impuestos, aunque los trancones son muy elevados. Otra propuesta sería incrementar la sobretasa a la gasolina y utilizar el recaudo del 100% de esta sobretasa en la ciudad, en vez de distribuirla al gobierno nacional.

Concejales como Samir Abisambra, del partido Liberal, indicaron que no se puede gravar a la ciudadanía con más impuestos o sobretasas. "Estamos en un contexto de pandemia que no permite que la crisis nos imponga más tasas o contribuciones. Hay que decirle al Secretario de Hacienda que busque más alternativas pero no afecte más a la ciudadanía", aseguró Abisambra.

