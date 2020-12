La situación sucedió en medio de una entrevista cuando hablaron de la población venezolana. Claudia López se molestó con Vanessa de La Torre y le pidió respeto en medio de una entrevista.

Claudia López se molestó con Vanessa de La Torre

El tema de la discordia se presentó cuando Vanessa de La Torre se refirió a la población venezolana que reside en Bogotá.

Se trató de unos comentarios de la mandataria en los que habría relacionado los hechos delincuencia y crímenes que se han presentado en la ciudad con dicha población.

En medio de la entrevista, la alcaldesa aclaró que no ha pretendido generalizar ni estigmatizar a los venezolanos, sino que se trata de explicar el fenómeno que se vive en la ciudad.

En esos momentos, según Pulzo, la periodista de Caracol Radio le dijo que: “A mí me sorprende honestamente, alcaldesa, usted que es una señora que ha sido defensora de las minorías, del que sale a protestar, que todas estas cosas que la conmueven profundamente lo que ocurrió con los muchachos en septiembre…”.

López le respondió y le pidió respeto, diciendo: “No, yo no estoy diciendo casi nada de eso, Vane, y yo te pido respeto y que no pongas palabras que yo no he dicho”.

La mandataria explicó que el problema es que están indocumentados y que no se pueden judicializar.

“Esas cosas concretas que son las que tenemos que entender por qué están pasando y confrontar, tenemos que confrontarlas”, agregó López.

