Este ataque sorprendió al personal médico este 8 de diciembre. Ladrón no solo lo robó sino que le arrancó parte de la oreja de un mordisco.

Una desafortunada jornada vivió el conductor de una tractomula cuando forcejeaba con un delincuente que pretendió asaltarlo en la vía Pelaya-Aguachica, sur del Cesar.

“Yo me detuve en el camino porque me dieron ganas de ir la baño, de repente cuando ya me iba a subir al vehículo sale un sujeto y me empuja hacia la cabina, para que le entregue la cartera, entonces empezamos a forcejear, y me arranca la oreja de un mordisco”, dijo el afectado al diario Al Día.

El hombre herido aseguró que había salido de Barranquilla con destino a Aguachica, pero más delante de Pelaya, fue atacado por el desconocido.

Tras quedar adolorido y visiblemente lesionado, el agresor logró retirar parte del pabellón auditivo, buscó ayuda siendo trasladado a un centro asistencial donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

“La tractomula tuve que dejarla parqueada en una estación de servicio, mientras me remitían a la clínica, ahora falta esperar al cirujano que pueda reconstruirme la oreja”, lamentó la víctima.

Tras cometer el ataque el peligroso agresor huyó del lugar y está siendo buscado por las autoridades.

