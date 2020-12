El insólito caso se registró en la capital antioqueño. Un hombre resultó quemado por un volador que se le metió a la casa.

Un hombre resultó quemado por un volador

Según conoció Caracol Radio, un hombre que estaba en su vivienda resultó con quemaduras de segundo grado al momento en el que un volador ingresó por su ventana.

El volador ingresó por la ventana a la vivienda y lo impactó en sus partes inferiores.

El hombre, de 31 años de edad, pudo reaccionar y de manera oportuna recibió atención por lo que no reportó gravedad en sus heridas. Sin embargo, el daño físico no fue tan grande como el impacto psicológico.

El mismo medio destacó que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se había referido a lo peligrosos que pueden llegar a ser los voladores y los comparó con armas letales.

“La gente no sabe el peligro que es un volador, un volador es un arma usted lo lanza pero no sabe dónde va parar y termina afectado a estas personas. El mensaje es ponernos serios. No utilicen pólvora ni estos tipos de explosivos”, dijo el mandatario local.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Además, siga nuestras noticias en Google News