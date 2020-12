(VIDEO) "Son asesinos, son de todo, son malos": denuncian nuevo caso de abuso policial en Soacha

Un nuevo caso de presunto abuso policial, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, salió a la luz gracias a un video, que habría sido grabado por familiares de la víctima.

El concejal Diego Cancino denunció que el joven agredido por los uniformados, según se evidencia en el video, es familiar de uno de los jóvenes que "murió quemado en CAI San Mateo".

En su momento, Cancino advirtió que el incendio ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando alrededor de 20 hombres, sobre todo jóvenes, privados de la libertad, le prendieron fuego a una cobija en protesta por la negativa de visitas. Según reveló, ese día murió uno de los reclusos y 11 resultaron lesionados. Lamentablemente, fueron falleciendo uno a uno, durante la semana siguiente, hasta llegar a la terrible cifra de nueve pérdidas.

Una de las víctimas sería familiar del joven que aparece en la grabación, recientemente conocida. En las imágenes se evidencia el momento en que dos uniformados someten al joven en el suelo. "No hay derecho, no lo maltraten, no sean abusivos (…) asesinos, son asesinos, son de todo, son malos (…) como mataron a los muchachos en San Mateo, que mataron un hijo mío ahí", reclama a los uniformados una mujer, que al parecer es mamá de uno de los jóvenes que murió en el incendio en la estación– y familiar del joven sometido en el video-.

"Grave violación de DDHH de Policía en Soacha. Video lo hace familiar de un joven que murió quemado en CAI de San Mateo. Por grabar, al esposo le dieron tres puños y se lo llevaron al CAI Hogares junto al muchacho que sale en el video. Los tienen a punta de gas pimienta en el CAI", puntualizó Cancino tras compartir el video.

Grave violación de DDHH de policía en Soacha. Video lo hace familiar de un joven que murió quemado en CAI de San Mateo. Por grabar, al esposo le dieron tres puños y se lo llevaron al CAI Hogares junto al muchacho que sale en el video. Los tienen a punta de gas pimienta en el CAI. pic.twitter.com/d08yVPxrhQ — Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) December 6, 2020

