El chocolate puede hacerte más inteligente

Derivado del cacao, el chocolate es ampliamente consumido en todo el mundo. De acuerdo con las estadísticas, el promedio mundial asciende a un estimado de 0,9 kilogramos per cápita por año. También se estima que el mercado del chocolate vale más de 103.000 millones de dólares y se espera que alcance los 171.600 millones de dólares en 2026.

Entre sus muchas propiedades, el chocolate puede hacer que las personas se sientan bien y ser beneficioso para nuestros cerebros. Un estudio recientemente publicado en la revista Scientific Reports, realizado por investigadores del Reino Unido y los Estados Unidos encontró que beber cacao puede aumentar la agudeza mental gracias a la presencia de flavanoles, antioxidantes que son abundantes en los granos de cacao.

Revelaron que los adultos sanos se desempeñaban mejor en tareas cognitivas difíciles si consumían una bebida de cacao.

"El objetivo del estudio era investigar si una sola dosis de flavanoles de cacao podría mejorar los niveles de oxigenación del cerebro y el rendimiento cognitivo en adultos jóvenes y sanos", explicó a Metro Catarina Rendeiro, bióloga de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y autora principal del estudio.

Cocoa / iStock

La investigación estudió a 18 adultos jóvenes sanos y encontró que después de beber cacao rico en flavanol, los participantes producían un aumento mayor y más rápido de la oxigenación de la sangre en la corteza frontal (una región del cerebro que desempeña un papel clave en la cognición y la toma de decisiones) que les ayudaba a completar mejor ciertas tareas.

"El hecho de que los flavanoles puedan ser eficaces incluso en un cerebro sano (donde la fisiología funciona exactamente como debería) es un hallazgo notable y significa que todos podemos beneficiarnos potencialmente de las dietas ricas en flavanoles", concluyó Rendeiro.

Metro habló con Catarina Rendeiro para saber más.

ENTREVISTA

Catarina Rendeiro

bióloga de la Universidad de Birmingham, el Reino Unido

P: ¿Qué son los flavanoles?

– Los flavanoles (un subgrupo de flavonoides) son pequeños compuestos que se pueden encontrar de forma natural en las plantas, pero están particularmente enriquecidos en alimentos como el cacao, el té verde, las bayas, las manzanas, las uvas, las peras, las legumbres, etc. Tienden a dar a las plantas/frutas sus fuertes colores brillantes y en las plantas, actúan como compuestos protectores de señalización que defienden a la planta contra condiciones extremas como sequías, cambios de temperatura, etc. Los científicos pensaron que al comer las plantas algunos de los mecanismos de defensa molecular podrían traducirse a los humanos/animales y ese fue uno de los primeros motivadores de la investigación en esta área.

P: ¿Qué le llevó a investigar el efecto de los flavanoles de cacao en el cerebro humano?

– Me he interesado en los beneficios para la salud de los flavonoides derivados de las plantas, particularmente sus efectos en el cerebro y las funciones cognitivas durante los últimos 10-12 años. Sabemos desde hace muchos años que los flavanoles del cacao pueden mejorar la función vascular en los humanos al mejorar la función vascular/arterial. Estos beneficios son evidentes incluso después de una sola dosis. Sin embargo, la medida en que algunos de estos beneficios podrían traducirse en la vasculatura cerebral era menos clara.

Dado que cada vez hay más personas que padecen trastornos cognitivos y enfermedades neurodegenerativas en etapas posteriores de la vida (y que en su mayoría vivimos más tiempo), es fundamental que tomemos las decisiones sobre el estilo de vida (ejercicio, dieta) que puedan maximizar la protección del cerebro y ayudar a retrasar la aparición de disfunciones cognitivas cuando envejecemos.

P: Háblanos más sobre el estudio.

– 18 adultos jóvenes y saludables, de 18 a 40 años de edad, visitaron el laboratorio en estado de ayuno en 2 ocasiones. Durante cada visita, se les dio una bebida de cacao de alto o bajo contenido de flavanol. Tanto los investigadores como los voluntarios no sabían qué bebidas eran. Medimos las respuestas de oxigenación al dióxido de carbono antes y después (2 horas después) de la ingestión de cada bebida y también evaluamos el rendimiento en una tarea cognitiva con niveles crecientes de dificultad.

P: ¿Qué le depara el futuro a la investigación?

– La oxigenación eficiente del cerebro es clave para la cognición y los impedimentos en este proceso, común en personas de edad avanzada o con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o demencia. Por lo tanto, en el futuro, sería importante considerar si estos efectos beneficiosos que vemos en los jóvenes pueden traducirse en poblaciones de riesgo, ya que es probable que éstas sean las más beneficiadas.

Otros cuatro beneficios del cacao para la salud

Mejora el flujo sanguíneo

Los flavonoides ayudan a procesar el óxido nítrico, por lo que el cacao caliente puede mejorar el flujo sanguíneo, ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la salud del corazón.

Previene la formación de coágulos

Los flavonoides del chocolate caliente también ayudan a evitar que las plaquetas sanguíneas se mezclen y formen coágulos.

Mejora su estado de ánimo

Los efectos positivos en el estado de ánimo pueden deberse a los flavanoles del cacao, la conversión del triptófano en serotonina, el estabilizador natural del estado de ánimo.

Ayuda a controlar el peso

La ingesta de cacao, incluso en forma de chocolate, puede ayudar a controlar el peso. Se cree que regula el uso de la energía, reduciendo el apetito y la inflamación y aumentando la oxidación de las grasas y la sensación de saciedad.

3 millones

de toneladas por año es el valor de consumo de los granos de cacao, según la Fundación Mundial del Cacao.

LAS CLAVES

Los principales hallazgos de la investigación

Una bebida de flavanoles de cacao mejora los niveles de oxigenación de la sangre en las zonas frontales del cerebro, haciendo que la hemoglobina oxigenada se eleve no sólo más alto (aproximadamente tres veces más alto) sino también más rápido (1 min más rápido) en comparación con una bebida baja en flavanoles.

Los adultos jóvenes también experimentaron mejoras en el rendimiento cognitivo en una tarea de Stroop (mide la función ejecutiva), pero sólo cuando los niveles del desafío cognitivo eran altos. Esto sugiere que los efectos beneficiosos de los flavanoles sólo pueden surgir cuando el desafío cognitivo es suficientemente alto. Según los científicos, es probable que sólo cuando las demandas de oxigenación del cerebro sean suficientemente altas, un cerebro joven y sano pueda realmente beneficiarse de la ingesta de flavanoles.

Las mejoras en los niveles de oxigenación podrían estar relacionadas con los resultados del rendimiento cognitivo. Los investigadores observaron que había unos pocos voluntarios que en realidad no se beneficiaban de la ingesta de flavanol tanto en términos de oxigenación cerebral como de rendimiento cognitivo, lo que sugiere que estos dos procesos están vinculados. Estos individuos que no respondieron a los flavanoles también resultaron tener las respuestas de oxigenación sanguínea más altas / saludables, por lo que parece que estos individuos no se beneficiarán más de la ingesta de flavanoles porque ya están rindiendo al máximo.