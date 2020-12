El australiano Eddie White es blanco de reclamos después de que realizó un dibujo de las mujeres paisas, tras pasar unos días en Medellín. Ilustrador australiano dibujó estereotipos de mujeres colombianas y se ha ganado miles de críticas.

White ha recorrido Colombia por un tiempo y a través de sus viajes y lo que aprende cada día crea dibujos que representan la cultura colombiana desde la gastronomía, lugares turísticos, música y, por supuesto, las mujeres.

De hecho, varias de estas ilustraciones han sido ampliamente compartidas por ser muy representativas del país.

Las críticas surgieron apenas hace unos días después de que el ilustrador creara una serie de dubujos llamada 'The girls of' (Las chicas de) retratando a mujeres de Bogotá, Cartagena y, la última, Medellín.

Just for context, here are two others in my series of ‘The Girls Of’. A celebration of the different styles and diversity of each city in this colourful country 🇨🇴 https://t.co/AbJ1m9clJU — Eddie White (@EddieWhiteJr) December 7, 2020

Esta última le ha traído más críticas que aplausos. En su ilustración, Eddie White dibujó a tres mujeres que, según él, representan algunos estilos típicos de las paisas.

“Luego de unos días de investigación visual, en las calles, parques, centros comerciales y restaurantes he tratado de resumir algunos de los estilos ‘típicos’ de las niñas de Medellín”, expresó el dibujante en su publicación en Twitte.

THE GIRLS OF MEDELLÍN – After a few days of visual research, in the streets, parks, shopping malls and restaurants Ive tried to encapsulate some of the ‘typical’ styles of girls of Medellín. pic.twitter.com/EHFw26QYwh — Eddie White (@EddieWhiteJr) December 5, 2020

Parece que varias de las mujeres paisas no se sintieron identificadas con los estereotipos representados y han recriminado al ilustrador tener una visión sesgada.

Por su parte, el ilustrador ha procurado contestar varios de los comentarios para defenderse de acusaciones falsas que le hacen algunas personas.

Tampoco ha eliminado dichos dibujos de sus redes sociales.

Estos han sido algunos de los comentarios.





