Un estrepitoso choque encendió las alarmas de las autoridades este sábado en la capital. Un carro terminó chocando contra el puente de un caño en Bogotá.

Un conductor perdió el control de un vehículo color gris y terminó colisionando contra el puente de un caño ubicado en la calle 127 carrera 11 sentido occidente oriente de la ciudad.

El accidente se produjo en horas de la madrugada por lo que el vehículo permaneció en el lugar de los hechos hasta que una grúa pudo rescatarlo.

Sobre el accidente se han registrado varias versiones del hecho. Una de ellas señala que el chofer, al parecer, iba conduciendo en estado de embriaguez y otro testimonio afirmó que el conductor se desplazaba a alta velocidad y habría perdido el control del vehículo.

Diversos organismos de socorro atendieron la emergencia. Se desconoce el estado de los heridos tras este aparatoso choque.

Ese accidente fue en la madrugada de hoy en la Calle 127 cra 12.

Una ida al caño en un Mercedes ahí, solo me suena a altísima velocidad y alguna ondulación de la vía que ayudó.

Igual es chisme, no me consta.

Pero les dejo más fotos. pic.twitter.com/PtsuNPNJua

