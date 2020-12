Esta enternecedora historia fue dada a conocer en últimas horas. Abuela en Bogotá con un solo celular impidió que sus nietos perdieran el año escolar.

El diario El Tiempo destacó la historia de Ángela González, una abuela excepcional que ha conseguido, con mucho esfuerzo, en medio de la pandemia y las limitaciones de la educación virtual que sus 10 familiares, entre nietos e hijos, en Bosa, pudieran pasar el año ante los desafíos de la conectividad.

“Pues un día, estando en mi casa, dije: ‘Pues me tocó arreglármelas para que estos niños no me pierdan el año y servirles de profesora. El estudio es lo único que les puede cambiar el rumbo, y dejarlos salir a la calle no es una opción para mí’ ”, dijo Ángela a El Tiempo.

Esta súper abuela contó como con un solo celular y sin cobertura de internet estable logró resolver las tareas y las clases de los 10 menores. “Y yo con un celular que a veces funcionaba y a veces no. Mis niñas más grandes duraban hasta la 1 de la mañana haciendo tareas. A los profesores les parece absurdo que una persona les diga que no hay acceso a internet, solo mandan guías y que uno mande las respuestas y ya, no importa cómo”.

La mujer creó un equipo familiar, con el cual, comenzó una estrategia donde los más grandes ayudaban a los más pequeños.

Cuando el celular resultó ser insuficiente para el salón de clases familiar, esta mujer con el apoyo de sus seres queridos lograron adquirir un computador de segunda mano por 360.000 pesos. "Y así, como pude, logré que todos mis chinitos pasaran el año pero no es una tarea nada fácil”.

La mujer espera conseguir apoyo de la Secretaría de Educación de Bogotá para hacer más llevadera la educación en medio del confinamiento. “Ellos necesitan de más equipos para poder estudiar, pero hasta ahora obtener una ayuda de la Secretaría de Educación ha sido muy difícil”.

De acuerdo a El Tiempo en Colombia, las cifras de deserción en 2020 ya superan los 100.000 estudiantes.

