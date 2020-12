Serie se sumerge en los crímenes financieros en Nueva York de 1980

El nuevo documental de la CNBC "Empires of New York" es un examen fascinante de la constelación de la codicia, la imagen de poder, el mito, la celebridad y la fama que se convirtieron en las fuerzas motrices de la cultura de cuello blanco de los años 80 en la ciudad de Nueva York.

Lo que mantiene estos relatos unidos son los cinco principales impulsores y agitadores en las industrias de bienes raíces hacia la política, cada uno de los cuales jugó un papel en la formación de esta década infame.

Como el director Matthew Galkin destacó en una entrevista con amNewYork Metro, hay un sexto hilo temático en la serie: el "renacimiento" de la ciudad desde la empobrecida, destartalada, cargada de basura, infestada de crimen que fue la metrópoli de los 70.

Estas iniciativas fueron lideradas por el ambicioso entonces Fiscal General de los Estados Unidos Rudy Giuliani, quien hizo su carrera derribando a jefes de la mafia como John Gotti y finalmente se lanzó a la Mansión Gracie como alcalde de Nueva York.

Matthew Galkin

Esta profundidad de consideración, investigación rigurosa, hábil edición de momentos cruciales de la televisión, inclusión de titulares de tabloides en tiempo real y música para establecer esa vibración de los años 80, cuando se combina con las inestimables ideas de los testimonios de primera mano, los comentarios de periodistas, escritores, intelectuales y artistas -incluyendo la leyenda de Run DMC Darryl McDaniels y Thurston Moore- que vivieron esta década de cambio cultural, ha logrado crear un documental de rara profundidad y formidable significado.

No sólo aprendemos los detalles de los actos y fechorías de un quinteto moralmente cuestionable, sino también de la crueldad del capitalismo tardío, la naturaleza del espíritu humano, la moralidad y el cambio cultural de los hábitos tradicionales de los ultra-ricos a la aparición de los nuevos ricos, que querían que se supiera, en términos precisos, el nivel exorbitante de su riqueza y éxito.

Aquí están lo esencial de algunos de los más infames tiranos de los 80 que aparecen en "Empires of New York":

Leona Helmsley (1920-2007)

De las cinco figuras que aparecen en The Empires of New York, Leona Helmsley puede ser la menos conocida, y nunca antes había sido tema de un documental.

Desde sus humildes comienzos en Brooklyn, Helmsley usó su astucia para llegar a ser vicepresidenta de una empresa inmobiliaria de Nueva York, convirtiéndose en millonaria por derecho propio.

Su riqueza aumentó a un nivel inimaginable tras su matrimonio con el multimillonario Harry Helmsley en 1972, cuya compañía inmobiliaria fue propietaria del Empire State Building durante un tiempo.

Pero, no pasó mucho tiempo antes de que la fábrica de rumores comenzara, con el periodismo sensacionalista, un medio esencial para los escándalos y chismes de los 80, premiándola con el título de "La Reina del Mal". Y por una buena razón.

Según los informes de los empleados, si Leona encontraba una mancha de polvo en un vaso de su amplia mansión de Connecticut, o una cama inadecuada en uno de sus hoteles, regañaba públicamente o incluso despedía a los empleados en el acto.

De tales incidentes abusivos, Galkin dijo, "Es como si vieras ese guión en la televisión pensarías 'esa es una gran línea'. Pero es verdad. Ya sabes, es una línea verdadera. Así que realmente es un personaje donde los hechos son más grandes que la ficción".

En un juicio por evasión de impuestos contra Leona y Harry, un ama de llaves testificó que una vez escuchó a Leona decir: "No pagamos impuestos. Sólo la gente común paga impuestos".

Cuando Leona murió en 2007, incluyó un fideicomiso de 12 millones de dólares para su amado maltés, Trouble. Un juez de Manhattan redujo la cifra a unos míseros 2 millones de dólares, alegando que estaba mentalmente incapacitada cuando hizo su testamento.

El litigio sigue en curso.

Ivan Boesky

Atrapado con las manos en la masa

Si hay un individuo que personificó el espíritu de esta nueva era dorada, fue el comerciante con información privilegiada más infame del siglo XX, Ivan Boesky, que defraudó a inversionistas por 12,6 millones de dólares.

Su mezcla de crueldad y su notable talento para la actividad criminal económica ha llevado a especular que Boesky fue usado como prototipo del personaje de Michael Douglas, Gordon Gekko, en la película "Wall Street" de 1987. La famosa frase "la codicia es buena", pronunciada por Gekko en una ejemplar demostración de tres palabras sobre la ética de los años 80, es en realidad extrañamente similar a un discurso que Boesky pronunció en la ceremonia de inauguración de la Escuela de Negocios de la Universidad de California en Berkeley.

Cuanto más se salía con la suya, más engreído se volvía. El documental de Galkin incluye una entrevista durante la cual Boesky afirma con suficiencia, " Este es un asunto preocupante para el interés de nosotros en la industria y creo que todo ese tipo de comportamiento debe ser erradicado". Resulta que no hay una cara de póquer más fuerte que la de un financiero profundamente poco ético.

Donald Trump

Hizo que la estafa fuera grandiosa otra vez

Para gran decepción de Galkin, el calendario de rodaje de este documental impidió la cobertura de las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016 y 2020. Pero un análisis cercano de las imágenes documentales, las entrevistas de los 80 y los comentarios revelan paralelismos chocantes entre el hombre que Trump fue, y el hombre que sigue siendo. Podemos traducir mucho del comportamiento de nuestro comandante en jefe cuando estaba en la cima de su juego de negocios de los 80 a su reinado presidencial de 4 años.

De los testimonios de primera mano de Galkin, uno de los más reveladores, cándidos y conmovedores es el de Tony Schwartz, "escritor fantasma" de las memorias de Trump y del best-seller de 1987, "Trump: El arte del negocio".

Se considera ahora que Schwartz fue responsable de escribir la mayor parte, si no todo el texto, en un período de 18 meses. En el documental, Schwartz parece genuinamente sorprendido de que Trump se haya molestado en leer, o al menos haya afirmado haber leído el libro, "Dudo seriamente que Trump haya leído un libro directamente en su vida adulta".

Durante décadas, Schwartz ha luchado con "un profundo remordimiento" por ayudar en el asentimiento de Donald Trump y dona la mayoría de las regalías que recibe de sus ventas a una amplia variedad de organizaciones benéficas. Schwartz escribe, "¿Fue la historia que conté completa y totalmente falsa? Sí. Y nunca se acercó a la realidad de quién era". Incluso ha declarado que no le importaría si Random House sacara el libro de la imprenta o lo volviera a clasificar como ficción.

Sobre la angustia de Schwartz, Galkin dijo lo siguiente: "Creo que siente un nivel de responsabilidad por ayudar a crear el mito de Donald Trump. La idea de que es un maestro de los negocios, un astuto hombre de negocios y un magnate envidiable".

Añade a esto el hecho de que Trump ha afirmado a menudo ser el principal escritor de "El arte del negocio", y tienes un ejemplo de un hombre peligrosamente engañoso.

Schwartz recuerda haber pensado: "Si pudo mentir sobre eso el primer día, cuando era tan fácil de refutar, es probable que mienta sobre cualquier cosa".

¡Y ahí lo tienen! La primera de las vergonzosas falsedades públicas de Trump, basada en su ego de 80 años, que busca crédito. Esta mentira, junto con un comentario de mediados de los 80 emitido en la TV que decía, "Tenemos un montón de reporteros deshonestos ahí fuera. Y no hablo de que estén un poco equivocados, sino totalmente deshonestos, donde reportan cosas que saben que están mal". La declaración se hizo en medio del primer roce negativo de Trump con los tabloides por su divorcio de Ivanka Trump y los casinos que fracasaron. Tomando en consideración, esta combinación sugiere plenamente que el inicio de su ahora legendaria propaganda de medios de noticias falsas se basó en los años 80. Resulta que los tabloides son una amante cruel: La marea se había vuelto en contra de Trump y su filosofía de personaje ganador/perdedor lo encontró insuficiente.

Los detalles parciales de las declaraciones de impuestos de Trump publicadas por el New York Times en septiembre de 2020 causaron que muchos se quedaran boquiabiertos. Pero no el experto de los 80, Galkin. "Esa historia no me sorprendió en absoluto porque habíamos estudiado los patrones de su comportamiento desde mediados de los setenta, y parecía una continuidad. Es sólo otra de las pérdidas que reclamó en sus declaraciones de impuestos. Quiero decir que también tuvo tremendas pérdidas en los 80.

"Parece tener un instinto de supervivencia casi figurado", dijo Galkin. "Es impresionante la cantidad de veces que se ha salido con la suya, y ya han pasado 40 años. Y eso puede estar cambiando. ¿Quién sabe?".

"Empires of New York" se emite todos los domingos en la CNBC desde el 29 de noviembre al 27 de diciembre. Narración proporcionada por Paul Giamatti. Para más información sobre la serie, visite www.cnbc.com/empires-of-new-york