(VIDEO) "Mientras yo no le estornude encima": taxista intimidó a pasajera y la bajó en medio del camino

Taxista bajó a pasajera y la intimidó en Bogotá. Teniendo en cuenta el riesgo por cuenta de la pandemia por coronavirus, una pasajera le pidió al conductor del taxi en el que iba que usara tapabocas, sin embargo, la reacción del sujeto no fue la mejor.

"No tenía tapabocas puesto y estaba hablando por celular, cuando ya colgó le dije: 'por favor, se puede colocar el tapabocas', y me dijo: 'yo no utilizo eso'", resaltó la víctima a Citytv.

La mujer realizó un video en el que se evidencia el mal comportamiento del conductor, identificado como Carlos Lozano.

"Tenga fe en Dios, pídale a Dios que no le vaya a dar eso (COVID-19). Mientras yo no le estornude allá encima a usted", le dice el taxista a la usuaria, según se evidencia en la grabación.

Más adelante, el conductor le advierte que tenga "cuidado con las manijas" del carro.

Finalmente, antes de detenerse, no en su destino, sino en medio del camino, el conductor le dijo a la mujer: "Todo el mundo se tiene que morir de cualquier cosa".

En medio de la polémica, el taxista tuvo que salir a pedir disculpas. En un corto video, publicado por Citytv, dijo que ahora entiende que debe "reflexionar porque estamos en una pandemia". Por su parte, Taxis Libres, empresa a la que esta vinculado, resaltó que como medida le entregaron tapabocas al conductor y le instalaron un protector.

Desde el minuto 15:30 encuentra el video, publicado por Citytv:

