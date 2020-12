Por esta razón Bogotá no tendrá temporada taurina en 2021

¿Por qué Bogotá no tendrá temporada taurina en 2021?

Andrea Padilla, concejal animalista de Bogotá, confirmó en su cuenta de Twitter que la temporada de toros no se llevará a cabo el próximo año en la capital y explicó el principal motivo: "está confirmado que en el 2021 no habrá temporada de tortura y matanza de toros y novillos en Bogotá por una decisión de la Administración Distrital motivada por la pandemia del COVID-19, de hecho no abrió licitación para la temporada".

Asimismo, explicó el impulso que tuvo un proyecto de su autoría en decisión, resaltando que un juez negó a "los taurinos" la medida cautelar contra el Acuerdo 767/20, "por el cual se desincentivan las prácticas taurinas en Bogotá". En el Concejo de Bogotá ya fue aprobada la iniciativa.

"Celebramos esta decisión valiente de la administración distrital. Es con acciones como se materializa el compromiso de proteger la vida y la seguridad de todos los habitantes humanos y no humanos de Bogotá", puntualizó Padilla.

