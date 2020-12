Este caso ha causado dolor en esta comunidad el pasado domingo. Joven perdió la vida cuando un amigo presuntamente le disparó en una parranda.

Un joven identificado como Luis Manuel Páez Ochoa, de 22 años de edad, falleció a causa de un disparo de arma de fuego presuntamente propinados por un compañero de parranda con el que estaba departiendo en el barrio Villa Concha, de Valledupar.

La agresión, al parecer, comenzó a raíz de una charla sobre las armas de fuego.

“Estábamos en la terraza tomando y en el momento había una conversación de armas, yo les dije que eso no eran juegos, que no hablaran de eso, uno dijo que tenía una traumática y el muchacho (el agresor) subió, pero no nos percatamos de nada, nos metimos al apartamento y colocamos música, comenzamos a bailar y de repente llegó”, contó un testigo.

De acuerdo al diario El Pilón al agresor lo vieron bajar de un segundo piso del inmueble y al manipular el arma en forma accidental habría desencadenado la tragedia.

“Le dije que había fregado al ‘pelao’ y respondió que el disparo no le había pegado, pero vimos la sangre. Lo montamos en un taxi y lo llevamos a la clínica y él (Luis Manuel) venía hablando, pero el disparo lo lastimó por dentro”, dijo un testigo al diario El Pilón.

Al joven lo trasladaron gravemente herido a la Clínica de Alta Complejidad pero a los pocos minutos reportaron su muerte por una herida del lado derecho de la región torácica.

El presunto homicida recogió sus cosas y salió del lugar antes de que llegara la Policía Nacional pero ya está identificado.

Con la muerte del joven ya son 63 las personas que han muerto en la capital del Cesar por arma de fuego, elemento contundente o arma blanca durante la pandemia.

