Iván Duque asegura que es de "extremo centro y no de derecha como se creía

Durante el XIII Foro Atlántico: ‘Iberoamérica y el mundo: desafíos postpandemia’, el presidente Iván Duque soltó una polémica declaración sobre en qué espectro político se siente ubicado.

A pesar de que analistas políticos, periodistas y gente de su partido político aseguran que es de derecha, el presidente dijo que no y se ubicó en el centro.

“Cuando la extrema derecha le dice a uno que uno es de izquierda y la extrema izquierda le dice a uno que uno es de extrema derecha quiere decir que estoy en el lugar ideal, que es el puro centro. Yo soy de extremo centro y me seguiré declarando de extremo centro”, dijo.

En este espectro se ubican Sergio Fajardo, Angélica Lozano, y políticos del Partido Verde.

El mandatario aseguró que gobierna para todos y que hay que pensar en beneficio de la sociedad “y no estar desviándose ni para un lado ni para el otro”. Además fue enfático en señalar que “el futuro y el presente están en el centro”.

“Yo no pretendo contestarle a nadie, siempre me acuerdo del tango que dice ‘la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser’, eso suele pasar muchas veces cuando uno ve comentarios pero, aún así, los hechos son más elocuentes que los discursos, los hechos son más elocuentes que los testimonios”, aseguró.

