Los infieles quedaron al descubierto con el juego al azar. Revuelo en un pueblo por mujer que rifó una noche de pasión.

Este hecho ocurrió en el corregimiento de Carrizal, en San Carlos, Córdoba, donde la noticia corrió como pólvora.

Ahí, una mujer vendió 100 boletas en tiempo récord, pues los hombres de la región se enteraron que el premio era una noche con la joven.

Según medios locales, cada boleta se vendió en 10 mil pesos y en menos de dos horas ya se habían agotado.

Además, el sorteo se haría la misma noche con la lotería 'El sinuano noche'. Por esta razón fue que muchas mujeres descubrieron a sus esposos, debido a que más de uno se quedó hasta tarde esperando el resultado del sorteo.

Hasta que finalmente cayó el número ganador. Se trataba de un labriego que luego de terminar su trabajo fue en busca del premio.

Pero se llevó una sorpresa amarga. Al parecer, el hombre no pagó la boleta y por eso la mujer no le pagó el premio.

"La vendedora se desgañitaba gritando: ¡Malparido, aquí en el desprendible dice boleta no cancelada. Tú me fiaste, ese premio no te lo pago!", dijo a un medio local un testigo del hecho.

Por esta rifa y por las infidelidades destapadas, la mujer tuvo que huir del lugar.

