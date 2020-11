Claudio Fernández era uno los empleados de la funeraria Pinier, quien fue despedido por aparecer en unafotografía junto a su hijo, Claudio Ismael, con el cuerpo de Diego Maradona en el cajón. Hombre es amenazado de muerte por salir en una foto junto al ataúd de Maradona.

La fotografía salió a la luz y se hizo viral. Tras esto, a padre e hijo les han llovido amenazas, incluso de muerte, pues muchos han considerado el acto irrespetuoso.

Lo cierto es que Fernández ha explicado que jamás tuvo la intención de tomar esa fotografía, de hecho, ni siquiera fue con su celular.

Explica que estaba con su hijo acomodando el cuerpo del fallecido astro del fútbol y alguien los los llamó, así que solo levantaron la cabeza y les tomaron la fotografía desprevenidamente.

“Estaba acomodándolo, me dijeron ‘flaco’ y justo levanté la vista y mi hijo levantó el pulgar. Nada más. Fue algo instantáneo”, relató inicialmente.

Además de perder su empleo, Fernández y su familia han recibido amenazas por paste de un grupo de Argentinos Juniors, aunque no ha querido revelar la identidad exacta de estas personas.

"He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona", explicó Fernández al diario Olé.

El hombre también explicó que se quedó sin trabajo por esta situación, aunque no responsabilizó a la funeraria por dejarlo sin empleo.

“Lo que hice no fue intencional, ni de mi parte ni de mi hijo. De la empresa me echaron. Me echaron por algo que yo no hice. Y la empresa no tiene la culpa, tampoco. Si ves la foto, soy el de anteojos; levanté justo la cabeza”, concluyó.

De momento, el hombre no ha tenido más remedio que ofrecer disculpas a la familia de Maradona y sus hinchas por lo sucedido.

