¡Aterrador! Joven recibió disparo en la cara luego de que le robaran su motocicleta.

La inseguridad en Bogotá no se detiene, habitantes viven con constante temor debido a los frecuentes robos que ocurren en la calle, transporte público, sea de día o de noche.

Se conoció el duro relato de un joven, que además de ser víctima del robo de su moto, recibió un disparo en la cara que pudo quitarle la vida.

El hecho ocurrió en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, mientras este hombre salía de su casa, rumbo al lugar de trabajo.

Mientras conducía tranquilamente por la calle a unas cuadras de su vivienda, un sujeto lo atacó al punto de tirarlo de su vehículo. Acto seguido aparecieron tres delincuentes más y dos de estos aprovecharon para llevarse la motocicleta.

"Me aborda un personaje donde me golpea con la chacha de la pistola, yo me salgo de la moto y llegan tres sujetos que me roban la moto. En el momento que él se va a ir es cuando siento el fogonazo del proyectil", detalló la víctima de este ataque.

Por fortuna y casi de milagro, como lo relata la víctima, el casco logró bajar la velocidad de la bala y esta entró por su cachete y quedó alojada en la mejilla.

Lo más indignante del caso, es que además de casi quitarle la vida, ahora los delincuentes llaman al hombre para extorsionarlo con una gran suma de dinero, para que supuestamente le hagan la devolución de su motocicleta.

