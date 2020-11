Este sensible caso ha generado consternación en esta ciudad. Triste drama: gerente perdió a cuatro miembros de su familia por el Covid-19.

Fabián Pineda, gerente de una cadena de supermercados en Barranquilla, contó a Emisora Atlántico esta semana su desgarradora historia a raíz de la pandemia del Covid-19.

El hombre perdió a sus padres y a dos hermanos, tras contagiarse con esta mortal enfermedad.

Su hermano mayor falleció en julio, de un infarto fulminante, pero detectaron que tenía coronavirus y era asintomático.

“Eso nos dejó a todos nosotros, la familia, un gran dolor. Mi hermano contrajo el COVID y lastimosamente falleció dejando a su esposa y a sus dos hijos solos”, contó a Noticias Caracol.

Fabián, quien padeció el virus pudo recuperarse. Sin embargo, hace 20 días, visitó a sus papás que vivían solos y estaban aislados.

Esa misma semana, todos se contagiaron de coronavirus. Hace 15 días falleció el hermano de 36 años, su papá murió hace una semana y su mamá, no sobrevivió tampoco y falleció en las últimas horas.

"El mensaje es claro y contundente. Esto no es un juego, es una realidad. Perdí dos hermanos, a mi padre y a mi madre. Tengo una hermana enferma y yo también me contagié", afirmó a Atlántico en Noticias.

El gerente aseguró que la experiencia ha sido dolorosa al tener que despedir a sus seres queridos sin poder verlos.

"Me da tristeza ver a la gente que no aplica los protocolos de bioseguridad, sin tapaboca, no se lavan las manos y no creen en esto. Créanlo, que yo lo estoy viviendo en carne propia, este dolor tan grande que llevo por dentro", añadió.

Incluso, afirmó Fabián, una de sus hijas recibe acompañamiento psicológico "porque dice que no quiere perder a su papá".

"Este virus no se ha ido. Está presente", advirtió.

