Michelle Gómez: "Piérdete en la fantasía de este ridículo y magnífico espectáculo"

Una azafata fiestera, un pasajero guapo, un asesinato, una mujer misteriosa y el jet-set alrededor de fabulosos destinos mundiales son sólo algunos de los ingredientes que hacen muy jugosa la nueva serie de HBO Max "The Flight Attendant". Protagonizada por Kaley Cucoco, de "The Big Bang Theory", el programa de ocho partes sigue la popular novela de 2018 del mismo nombre de Chris Bohjalian y dejará al público expectante a lo largo de cada episodio.

Cuando Cassie (Cucoco) se despierta en el hotel equivocado junto a un cadáver sin recordar la noche anterior, las cosas se vuelven locas para la azafata. A lo largo de la serie, ella está en un viaje para descubrir qué pasó exactamente esa noche y si es inocente o culpable, algo que comienza a ser más claro a través de flashbacks.

Michelle Gómez, que interpreta a la misteriosa Miranda en la serie, se sentó con Metro para hablar de lo que exactamente le tocó hacer en su papel y hacer el show en medio de la pandemia.

P: ¿Cuál fue tu interés inicial para participar en este proyecto?

– Uno de los mayores atractivos para mí fue el hecho de que Kaley era la productora ejecutiva y la estrella, he sido una gran fan suya durante años y estaba emocionada de ser parte de cualquier cosa que ella hiciera en realidad. También he llegado a tener una comodidad con un papel que se percibe como un villano y luego divertirme si puedo encontrar algún tipo de manera de ser humana y defectuosa dentro de ese ámbito también. Pensé que Miranda podría proporcionar algo así para interpretar.

P: ¿Cómo describirías tu personaje, qué te gusta de ella?

– Me encanta que sea todo negocios y nada de tonterías y que sea increíblemente buena en lo que hace, que es mucho sabotaje y manipulación. Me encanta el enigma de ella, me encanta que sea complicada, te gusta un minuto pero no estás seguro de ella en el siguiente. Es confusa y una mujer muy poderosa que básicamente toma lo que quiere y no se disculpa por ello. Ella es una especie de Margaret Thatcher de "The Flight Attendant".

P: Mencionaste que te sentías cómoda interpretando a una villana, ¿por qué crees que te atraen estos papeles?

– Creo que en términos de la pantalla no es que me atraigan particularmente, mi cara probablemente se siente más atraída por ellos y los directores de casting tienen que llenar sus papeles con la estética. Es difícil para mí con esta cara que es todo ángulos y agudeza para interpretar cualquier otra cosa que no sea una villana, supongo. No he interpretado muchas Fiona o Sharon en mi carrera, no he interpretado a esa suave y agradable vecina de al lado, se debe a cómo te ves en la pantalla muchas veces. Pero la verdad es que soy bastante tonta y un poco nerd, así que tengo la oportunidad de tener ese tipo de dicotomía. Voy en contra de cómo me veo y trato de aportar calidez y simpatía a esa villana estereotipada.

P: ¿Leíste la novela antes de entrar en este papel?

– No tuve tiempo de prepararme, sólo salí de filmar "El mundo oculto de Sabrina" (y me fui) literalmente al día siguiente. Todo sucedió rápidamente y me alegra haberme sumergido en la versión del libro que hizo Steve (Yockey) y en su brillante recreación. No me quedé atascada ni me intimidé con lo que había pasado antes en cuanto a cómo Miranda fue presentada en el libro. Sabía que probablemente tomaría un giro diferente una vez que el personaje se desarrollara a través de los ojos de Steve, significa que hay una oportunidad para mí de aportar algo único o fresco que tal vez no habría sucedido si tratara de recrear algo que había pasado antes de mí.

P: La producción del programa estaba en marcha cuando COVID llegó, entonces hubo que parar y volver a empezar más tarde en el año. ¿Cómo fue esa experiencia?

– Creo que probablemente todo este tipo de reajuste global nos ha dado una pausa en los procedimientos para el mundo, y (es) una nueva perspectiva para que todos nosotros nos detengamos por un minuto y reflexionemos, algo que nunca hemos hecho en este mundo loco y rápido en el que nos encontramos. Por lo tanto, creo que eso probablemente le dio a la producción un momento de reinicio y pausa también y no sé cómo habría sido si simplemente continuábamos. Estábamos en tres episodios cuando entramos en el aislamiento, y creo que los últimos episodios quizás hayan cambiado debido a la pandemia y porque la producción tuvo tiempo de reflexionar realmente sobre lo que ya teníamos entre manos y quizás de tomar decisiones diferentes porque teníamos el tiempo para hacer eso en el futuro.

P: ¿Cómo fue el llegar a trabajar con Kaley Cuoco y el resto del elenco?

– Kaley es fabulosa como ser humano ante todo, y prepara el escenario, es muy cálida y acogedora y es auténtica, así que trabajas con alguien que tiene este tipo de experiencia instintiva y maravillosa. Eres capaz de actuar y encontrar cosas en el día que no están necesariamente en la página (y eso) no necesariamente se llevaría a cabo si no tuvieras a alguien como Kaley permitiéndonos tener confianza y ser libres y divertirnos de verdad. Encontré eso con todos con los que trabajé en "The Flight Attendant".

P: Este programa trae el drama pero tiene un toque cómico al examinar temas oscuros. ¿Qué crees que aporta ese equilibrio para el público que lo está viendo?

– Creo que la comedia es una herramienta muy poderosa para contar cualquier historia. Puedes salirte con la tuya con tanta verdad, autenticidad y una especie de honestidad rigurosa y contarla a través de un chiste. La comedia es mucho acerca de la observación y el motivo por el que la encontramos divertida es porque nos vemos a nosotros mismos en ella, nos habla y nos relacionamos con ella. Kaley lleva este personaje fenomenal que ahora ha sido descrito como implacablemente fabuloso y lo lleva con tal humanidad que no lo hace sentirse crítico o malo con nosotros mismos. La comedia unida al drama y a la emoción de "The Flight Attendant" significa que nunca nos sentimos dominados como público y podemos disfrutar de la historia, pero no nos sentimos oprimidos ni abrumados por ella, sino que nos enciende. Te pierdes en la fantasía de una historia para salir sintiéndote más ligero y con más energía e inspirado porque el tono y el aspecto del espectáculo es tan ridículamente hermoso.

26 de noviembre

Es la fecha en la que 'La azafata' se estrenó en HBO Max.