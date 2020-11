El Metro de Bogotá pegó el estirón: se conoció el recorrido de la segunda línea

Dos millones de beneficiarios. El recorrido de la segunda línea del Metro de Bogotá fue presentado por la Alcaldía y el Ministerio de Transporte.

Un recorrido distinto. Mientras se esperaba que la línea utilizara la calle 80, el recorrido seguirá la calle 72 para ir hasta Suba y Engativá.

Decisiones… En el siguiente paso se determinará si la línea será elevada, subterránea o a nivel, lo que ha causado grandes críticas.

En 2031, Bogotá tendrá dos líneas de metro en operación, luego de casi 100 años esperando la primera. El primer paso para construir la segunda línea del Metro de Bogotá fue presentado este jueves por la alcaldesa Claudia López. La mandataria mostró el recorrido preliminar de la línea que llevará transporte férreo pesado a las localidades de Suba y Engativá.

Luego de analizar criterios como el impacto ambiental, los beneficios sociales, de transporte público y de revitalización urbana, se seleccionó como zona prioritaria de expansión la localidad de Suba. Las alternativas planteadas incluyeron vías como la calle 127, la calle 100, la futura avenida Rincón y el canal Rionegro, además de la calle 80 que la propia López había planteado durante su campaña.

Luego de los estudios de prefactibilidad realizados durante los últimos meses, se determinó que la vía ideal para la expansión es la calle 72. La segunda línea del Metro arrancará en el cruce con la avenida Caracas, donde se formará un nodo de conexión con la primera línea. Posteriormente continuará hacia el occidente por sectores tradicionales como Alcázares, San Fernando (en Barrios Unidos) y Ferias (en Engativá).

Para continuar hacia Suba, el recorrido girará hacia el norte en la avenida Ciudad de Cali. Esto dará servicio de transporte público pesado a los habitantes de sectores como Los Cerezos, Rincón de Suba y Aures. El estudio de prefactibilidad no determinó hasta qué punto se extenderá la línea en Suba ni cuál será su trazado. Se estima que dos millones de bogotanos serán beneficiarios de la obra.

Aún así, la alcaldesa consideró muy probable que la segunda línea vaya hasta el borde del río Bogotá. La presentación del proyecto se hizo en el parque Fontanar del Río, donde la mandataria fue clara. "El patio taller (de la primera línea) empieza en el borde del río en Bosa y terminará aquí, en el borde del rio en Suba", aseguró.

¿Cómo será la segunda línea?

Los estudios de prefactibilidad solo indicaron el recorrido básico, pero muchos elementos requieren de nuevos diseños. Por ejemplo, ni siquiera se ha definido si la segunda línea del metro será subterránea, elevada o a nivel. Tampoco se han definido el número y ubicación de estaciones.

Se sabe que este recorrido permitirá conectar mejor a Suba y Engativá con Chapinero y el centro de Bogotá, ahorrando un estimado de 72 horas anuales a sus habitantes. Así mismo, permitirá descongestionar las troncales de TransMilenio de la calle 80 y la avenida Suba. También se sabe que habrá conexión con la primera línea del Metro, el Regiotram del Norte y las troncales de TransMilenio de las avenidas Suba, 80, Ciudad de Cali, Caracas, 68 y NQS.

"Estamos penando en el futuro de la movilidad eficiente y segura para sus habitantes. Es bueno que se siga pensando en grande para llevar este medio de transporte a otras localidades", dijo la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

La empresa Metro indicó que se espera tener los estudios de factibilidad en 2022. Esto permitiría recurrir a una financiación mediante Conpes con la que la Nación ponga el 70% de los recursos para la obra. De acuerdo con estos términos, la segunda línea del Metro estaría terminada hacia 2031.

La polémica está encendida

El anuncio de la alcaldesa fue duramente criticado por distintos sectores. Uno de los motivos que encendió la discusión fue si esta expansión será elevada o subterránea. Al respecto, López aseguró que todavía faltan muchos aspectos por definir, mediante el estudio de factibilidad que ya se está llevando a cabo. Según dijo, esta decisión llegará en 2022, cuando se entreguen los estudios. Pero esto para muchos no es más que una sentencia de lo que se viene.

Así lo dio a conocer la concejal de la Colombia Humana-UP, Ana Teresa Bernal, quien tajantemente rechazo la posibilidad de continuar con un metro elevado, haciendo alusión a las “mentiras” de la alcaldesa. "No haré TransMilenio Av. 68": Habrá TransMilenio Av. 68; "No haré TransMilenio en la Calle 13": Habrá TransMilenio en la Calle 13; "No permitiré TransMilenio por la carrera Séptima": Va a hacer TransMilenio por la carrera Séptima. Hoy Claudia López dice que no descarta que la segunda fase del Metro sea elevada, cuando en campaña había dicho que sería Subterráneo”, expuso.

Otros cabildantes, Manuel Sarmiento, del movimiento Dignidad -de Jorge Robledo– tomaron posturas más moderadas al anuncio. “Desde que Peñalosa dejó amarrado el metro elevado, el proyecto no se puede echar para atrás de manera unilateral. Ante esta realidad, construir una línea hacia el noroccidente es una necesidad para que Transmilenio no siga siendo la columna vertebral del sistema de transporte”, dijo.

Otras de las reacciones que no se hizo esperar fue del exalcalde Enrique Peñalosa, quien, en su cuenta de Twitter, pidió aterrizar los shows de la mandataria. "Aterricemos los shows de nuestra alcaldesa. Dejamos contratada la primera línea del Metro de Bosa a la 74. Y dejamos planteado, en el proyecto de POT, su futura continuación a Suba-Engativá. La “prolongación” del show de hoy no tiene diseños, ni recursos: nada todavía", puntualizó. Falta esperar cuál será la postura de otros antecesores, como Gustavo Petro, quien firmemente ha defendido el metro subterráneo.

10 años en obra

Además de las dos líneas del Metro, Bogotá estará en un proceso bastante intenso de obras de infraestructura en transporte por los próximos 10 años. Estas son algunas de las principales:

Regiotram de Occidente: adjudicada en 2019, inauguración estimada en 2024.

Regiotram del Norte: en proceso de adjudicación, inauguración estimada en 2026.

TransMilenio de la avenida 68: adjudicada en 2019, inauguración estimada en 2025.

TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali: adjudicada en 2020, inauguración estimada en 2027.

Corredor Verde de la carrera Séptima: contratos de adjudicación en 2021, inauguración estimada en 2026.

Primera Línea del Metro: Inicio de obras en 2020, inauguración estimada en 2027

