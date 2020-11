Cuatro jóvenes del la Institución Educativa Colegio Loyala para la Ciencia y la Innovación, en Medellín, han trabajado desde hace cinco años en un proyecto llamado Ciscombustible, que surgió al ver la problemática de las abundantes quemas de cisco de café en el Eje Cafetero, un desperdicio abundante cuya manera de ser eliminado no contribuye al cuidado del medio ambiente. Jóvenes son premiados por crear biocombustible a base del desperdicio del café.

El proyecto, liderado por el docente Robinson Salazar Díaz y conformado por los estudiantes Ana María García, Santiago Vallejo, Juan Pablo Marín y Camilo Soto, busca contribuir a la reducción de la contaminación ambiental mediante la disminución de alrededor de 10% de CO2 a través de la creación de briquetas de cisco de café, lo que, además, promete ser una nueva fuente de ingresos para las familias cafeteras colombianas.

Las briquetas de cisco de café son un biocombustible amigable con el medio ambiente de gran aptitud, debido a que tienen un potencial calórico de 18 mega joules (Mj) por kilogramo (Kg) y un porcentaje de humedad del 6%. Son aglomeradas con almidón de yuca y de papa y por medio de un agente ecológico se les da resistencia. Posteriormente son compactadas en un dispositivo de molde diseñado en 3D por los estudiantes, y construido en acero.

Debido al nivel de innovación de esta iniciativa, el proyecto Ciscombustible fue el ganador de la convocatoria al premio ‘Soluciones para el Futuro 2020’, de Samsung Colombia. Los cuatro jóvenes fueron los ganadores de la cuarta versión de este concurso, elegidos entre 1.500 postulaciones que representan el potencial de los jóvenes estudiantes colombianos mediante el uso creativo de la tecnología, ciencia, ingeniería, matemáticas y arte, proporcionando soluciones a diversas problemáticas de sus comunidades.



“Las mentorías del programa nos permitieron una mirada diferente del proyecto. Lo que se trabaja allí es algo que dentro de la academia no se ha explorado mucho”, explica el docente Róbinson Salazar, refiriéndose a que normalmente en la elaboración de este tipo de proyectos no se contemplan los componentes de emprendimiento y la manera correcta de presentarlo bajo este concepto, no solo como una investigación.

“Por ejemplo el tema de la empatía nosotros nunca la habíamos contemplado, así hicieramos parte de una problemática dentro de la ciudad (la contaminación por polusión). Hay muchos elementos que han enriquecido el proyecto y lo han hecho más visible”, dice el docente.

“Uno de los mayores retos que tenmos a largo plazo en convertir el proyecto en una empresa. Para impactar a la zona cafetera nosotros pagamos un valor por el cisco, que es un resudio, y de ser así se generarían nuevos ingresos para las familias cafeteras”, explica el estudiante Juan Pablo Marín.

Como reconocimiento a su compromiso, dedicación y esfuerzo, Samsung Electronics Colombia entregó un kit con productos a cada uno de los integrantes del equipo: televisor, celular, Smartwatch y tableta. Además, un tablero inteligente Flip para la institución.

