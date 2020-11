La historia detrás de los tenis hechos por J Balvin

Su voz ha trascendido fronteras. Su sonrisa, unas veces pícara y en ocasiones tímida, conquistó el mundo. Las letras en español salieron de Colombia para sonar en Estados Unidos y Europa. El artista que cantaba reguetón en las calles de Medellín se convirtió en un ícono, en un hito de la música urbana que se agiganta al ritmo de sus canciones.

A Balvin el éxito no lo ha perseguido, él lo ha cosechado. “La música es lo que me hace feliz, no el dinero ni otras cosas que dicen”, ha dicho el cantante en múltiples entrevistas.

El artista viste urbano, de colores, como llama su último álbum, en el que se contrasta letras felices con otras que expresan sus tintes más sombríos. De cualquier forma, sus interpretaciones llegan a las personas. Sus 13 nominaciones a los últimos Premios Grammy Latinos demuestran que este antioqueño no tiene techo.

Y así como su último trabajo discográfico, Balvin llega ahora con sus tenis de “colores”, una oportunidad perfecta para que sus fans puedan sentirse cerca del artista, que se sientan como en sus zapatos. Esto es posible gracias a las míticas Air Jordan.

“Estaba pensando en cómo podría tener unas Air Jordan I disruptivas”, aseguró Balvin, el primer artista latino en colaborar con Jordan Brand.

“Quería ser la persona que realmente se atreviera a cambiar las formas y hacer todo lo posible. Nadie ha tocado las Air Jordan que me gustan antes", expresó el artista disruptivo del género urbano.

¿Qué tienen de especial estos tenis?

La llamativa parte superior de lona arcoíris de las Air Jordan I x J Balvin tiene bordes dentados y alas de colores redondeados que están destinadas a representar una explosión similar a una nube, que simboliza la fuente de energía del artista.

El logotipo de la cara sonriente del artista reemplaza el logotipo de Jumpman en la etiqueta de la lengua del pie izquierdo, mientras que los cordones rosas, blancos y negros y los parches intercambiables (piense en una cara sonriente, un Jumpman, una pelota de baloncesto y un rayo) permiten a los usuarios personalizar el zapato según su estado de ánimo y expresión creativa.

Las personas que quieran este producto de colección lo podrán encontrar desde el 8 de diciembre, un regalo perfecto de navidad, en las principales tiendas NIKE Store, Kicks, Hype y Broken Chains del país.

Balvin es un cantante que siempre les ha expresado su cariño a los fanáticos y esta es una oportunidad para que los seguidores le devuelvan el cariño. Sentirse en los zapatos del artista será una experiencia ideal, porque a través de colores podemos interpretar los diferentes estados de ánimo.

La montaña rusa que puede llegar a su pico de felicidad pero que a su vez puede bajar hasta la rampa de la tristeza. Un experimento que sin duda unirá mucho más al artista paisa con su público, ese que siempre lo ha acompañado en una carrera exitosa que ya suma más de una década de éxitos.