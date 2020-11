Familia de Dilan Cruz invitó a Claudia López a evento del que salió abucheada

Según la alcaldesa, la familia de Dilan Cruz aceptó una invitación al Palacio Liévano y luego sugirió que fuera al evento en homenaje a la muerte de Dilan.

Este lunes, el homenaje en conmemoración de la muerte de Dilan Cruz en el centro de Bogotá se vio manchado por agresiones contra la alcaldesa Claudia López. La mandataria se acercó a la calle 19 con carrera 4, donde un agente del Esmad disparó a Cruz en medio de las protestas del 21 de noviembre y le causó la muerte dos días después.

La presencia de López en el homenaje no fue bien recibida por los manifestantes. Estos la abuchearon, y a gritos de "asesina, asesina", obligaron a que saliera escoltada. Incluso, algunos de los manifestantes lanzaron piedras contra la mandataria y su escolta.

López aseguró que la familia de Dilan Cruz la invitó al homenaje. La mandataria se reunió con la madre y las hermanas del joven fallecido en el Palacio Liévano, antes de ir al evento. Luego, estas invitaron a la mandataria a hacer presencia en el punto de la conmemoración.

Hoy estuvieron en la Alcaldía la madre y hermanas de Dilan Cruz, a quienes he apoyado en su justo reclamo de verdad y justicia. Me invitaron al evento en que le rendían memoria y las acompañé con afecto y respeto.

“Dilan no murió, Dilan está aquí símbolo de lucha de nuestro país” pic.twitter.com/XIyjfmdsRY

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 24, 2020