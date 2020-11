Un año del asesinato de Dilan Cruz: Claudia López pide no usar su nombre para caer en actos violentos

Este lunes 23 de noviembre se cumple un año del ataque que- dos días después- acabó con la vida del estudiante Dilan Cruz, en medio de una manifestación en el centro de la capital.

Precisamente, para este lunes se tienen previstas varias actividades para rendir homenaje a su memoria, como un plantón que inicia en la Av. 19 con carrera 4, a las 2:00 de la tarde, con distintas muestras artísticas; hacia las 6:00 de la tarde, se tiene programada una velatón.

Denis Cruz, hermana de Dilan, está realizando la convocatoria por redes sociales. "El lunes 23 de noviembre conmemoramos 365 días de impunidad en la ‘Esquina Dilan Cruz Av. 19 con carrera 4a'. Acompáñenos con su cacerola", resalta la invitación.

Al respecto, la alcaldesa Claudia López pidió que "no se use el nombre de Dilan para hacer actos que su familia no aprueba".

La mandataria agregó que "como se cumple un aniversario de un hecho tan doloroso hay programados varios homenajes. La familia nos ha dejado saber que ellos como siempre hacen un llamado para que el homenaje sea pacífico".

“Su familia lo que quiere es que se honre su memoria, no que haya algún tipo de agresión y violencia. Por el contrario, que no haya ninguno. Desde la Alcaldía respetamos estas manifestaciones de memoria”, puntualizó.

