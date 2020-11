El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en Colombia el panorama respecto a este tema no es para nada alentador. “Dar un título de si el aborto es bueno o es malo es decisión de cada cual”: Directora de Women's Equality Center.

Según datos de Medicina Legal, las cifras de violencia van en aumento debido a la emergencia sanitaria, que ha derivado en estrictas cuarentenas, ya que muchas mujeres y niñas conviven con sus agresores. Así las cosas, en esta época de pandemia se han presentado 10.056 casos de abusos contra niñas, 3.028 contra adolescentes y 3.296 contra menores entre los 6 a los 11 años de edad.

Dicha violencia constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de un país, pues cuando una parte significativa de su población se encuentra en situaciones que la amenazan y vuelven vulnerable, es inviable que la sociedad se desarrolle plenamente.

Es por esta razón que la ONG estadounidense Women´s Equiality Center, que tiene injerencia en Colombia, se une a la campaña "Todos Somos Una", una plataforma colombiana de acompañamiento en derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que hace un llamado en contra de la violencia de cualquier naturaleza: física, sexual, emocional, psicológica y obstétrica.

"Si algo ha caracterizado nuestra historia como género son las distintas formas de violencia a las que nos hemos tenido que enfrentar, en particular con respecto a las decisiones sobre nuestros cuerpos. En este sentido es muy importante señalar que la negación de los derechos reproductivos a las mujeres y la falta de acceso a la información es también una forma de violencia", asegura Catalina Calderón, directora de Women's Equality Center para Latinoamérica y el Caribe.

Calderón se manifiesta preocupada por el estigma que sigue exitiendo frente a la interrupción voluntaria del embarazo, pese a que hay una ley que considera más o menos favorable frente a este tema (ya que permite el aborto en tres casos). Según ella, esto se debe a que la población en general todavía no entiende a ciencia cierta cuál es el alcance de tener el derecho a tomar esta decisión y de qué se trata, e insiste en que todavía se ve a las mujeres como culpables, por lo que a muchas les da pena averiguar o pedir ayuda dentro de los canales del sistema de salud.

“Es innecesario que hoy en Colombia lleguen 132.000 mujeres al año a los hospitales con consecuencias graves por abostos mal practicados. Regresar en lo que hoy existe y no avanzar es un error”, dice Calderón.

Y es que Calderón ve con preocupación que hay algunas intensiones de cambiar las leyes en Colombia con fines que califica "adversos" a la acceso y la protección de las mujeres en el país, como modificiaciones al Código Civil, iniciativas en el Congreso y demandas en la Corte Constitucional, por lo que indica que tener estas conversaciones es más relevante que nunca.

“Dar un título al aborto de si es bueno o es malo es decisión de cada cual. Lo que buscamos es defender el derecho a decidir. Y esto se asemeja con la gran mayoría de decisiones que tomamos en nuestra vida, hay unas de las que nos arrepentimos y otras de las que no. Y todas la realiades son diferentes. Pero si tenemos toda la información en nuestras manos, el acompñamiento y el asesoramiento de entender los caminos que existen, es cuando minimizamos los riesgos de repetitir malas decisiones. Queremos que la mujeres tengan la tranquilidad, la paz y la información para tomar la mejor decisión para su vida”, indica la funcionaria de la ONG.

En cuanto a los demás tipos de Violencia, para Calderón, el panorama todavía no es muy alentador.

“Lo que han determinado los estudios es que las diferentes violencias son conexas. Cuando se habla de violencia intrafamiliar, que resulta siendo la más común o la más denunciada, normalmente hay dentro violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Y cuando las mujeres buscan ayuda con el Estado a veces no la encuentran, entonces hay violencia institucional”, explica.

La experta en temas de género también indica que los cambios culturales son muy largos y requieren mucho esfuerzo. “Sobre violencia, si bien es cierto que ya por lo menos hay un punto de reconocimiento, creemos que hay un viraje hacia esa frase de ‘entre marido y mujer no me debo meter’. Es necesario que identificamos que la violencia contra la mujer no necesariamente es un puño, que llega desde mucho antes. Hay que seguir ejemplificando qué es violencia contra la mujer y por qué lo es, y por qué los micromchismos terminan en acciones violentas y de alguna manera perpetúan mitos o percepciones sobre los derechos de las mujeres y su rol en la sociedad”.

El 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quienes quieran compartir algún testimonio sobre cualquier tipo de violencia contra la mujer que hayan vivido o del que hayan sido testigo, podrán hacerlo de forma anónima o bajo un seudónimo, si así lo prefieren, en la página www.todossomosuna.co como parte del proceso de concientización de la campaña.













