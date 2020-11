Apareció una nueva víctima de José María Ortega, el hombre que lanzó a su pareja de un cuarto piso

Laurita Melo Benítez denunció que su expareja, José María Ortega, la arrojó de un carro en movimiento y la agredió brutalmente.

El país se escandalizó cuando María Alejandra Rojas narró el caso de agresión del que fue víctima en agosto de 2020. Su expareja, José María Ortega, lanzó a Rojas desde el cuarto piso de su vivienda en el barrio Cedritos. El brutal caso de violencia intrafamiliar llevó al agresor a ser capturado, pero nuevos testimonios revelan que la situación venía desde mucho antes.

Así le ocurrió a otra mujer que tuvo como pareja a Ortega, Laurita Melo Benítez. En diálogo con CityTV, la mujer explicó que en medio de su relación, vivió graves casos de maltrato.

"Me arrastra en el carro por cuatro cuadras, yo tenía unos tres meses de embarazo. Fue uno de los momentos en que vi en riesgo mi vida (…) (En otra ocasión) me mete al cuarto, me empieza a agredir físicamente, empieza a quemarme el cabello con un encendedor. Me empieza a dar puños en los brazos y en las piernas. Se me acuesta encima, me empieza a ahogar", dice.

"En ese tiempo que convivimos aguanté hambre. Me hacía comer del piso, trapeaba el piso con mi cabello, golpeaba mi cabeza contra el baño, contra las paredes, contra las puertas", siguió narrando Melo. La mujer aseguró que solo se atrevió a denunciar a José María Ortega cuando vio la denuncia de Rojas.

El detenido tenía ya 12 denuncias en sus antecedentes. Entre estas estaban tres por violencia intrafamiliar, dos por inasistencia alimentaria y cuatro por lesiones. Rojas denunció a Ortega por secuestro.

