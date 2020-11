El caso del presunto ataque a María Alejandra Rojas por parte de su expareja sentimental, José María Ortega, que ha generado indignación nacional registró una nueva denuncia. Habló otra presunta víctima de hombre que secuestró y torturó a su expareja.

Otra mujer identificada como Laurita Melo entregó su testimonio a Noticias Caracol contando las supuestas agresiones que habría recibido por parte de Ortega entre el 2015 y el 2017.

“Me empezó a quemar el cabello con un encendedor, me empezó a empujar hacia la cama, se montaba encima de mí y me ahogaba”, dijo Laurita a Noticias Caracol.

Melo contó que estuvo secuestrada casi un mes, en el mismo apartamento donde Alejandra fue atacada.

“Todos los días me maltrataba por cualquier cosa, me pegaba puños, me pegaba contra las paredes”, detalló.

A las pruebas aportó una incapacidad de 40 días expedida por Medicina Legal cuando fue supuestamente agredida y por poco pierde la vida en manos, al parecer, de este sujeto.

“Si en mis manos está hacer algo para que él pague, no solo lo que le hizo a Alejandra sino también que pagué todo lo que me ha hecho a mí, yo hago lo que tengo que hacer”, agregó.

Laura afirmó que no había tenido el valor de denunciar a Ortega hasta que se enteró del lamentable caso de María Alejandra.

“Las personas no entienden el miedo, la impotencia, la inseguridad. No entienden lo chiquita que te sientes en una situación de maltrato”, concluyó.

José María Ortega fue enviado a la cárcel y la Fiscalía le imputó cargos por feminicidio agravado en grado de tentativa, secuestro simple, tortura y acceso carnal violento, delitos que no aceptó.

El juez de control de garantías acogió la petición del representante de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra del procesado.

La Fiscalía aclaró que este hombre está como indiciado en 12 procesos, tres de estos por violencia intrafamiliar. Se determinó que incluso uno obedece a las presuntas agresiones cometidas contra su mamá y otra, contra la madre de su propia hija de 4 años.