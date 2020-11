Cali: Volvieron los trancones y los semáforos no ayudan

De las 458 intersecciones semaforizadas que hay en Cali, 37 están fuera de servicio por problemas como vandalismo, hurto o falta de insumos. Así lo aseguró la Secretaría de Movilidad, que además indicó que entre enero y octubre de 2020 se hicieron 2150 intervenciones en estos equipos, incluidos los arreglos, cambios e instalaciones.

Ahora, con el regreso acelerado a los espacios públicos tras el confinamiento, la ciudad está retomando también a las congestiones vehiculares. Ante esta situación, aparte de los semáforos dañados, hay otras incoherencias que hacen que transitar por ‘La sucursal del cielo’ no sea del todo un recorrido celestial.

‘En la cuerda floja’

A falta de una estructura que los sostenga, los semáforos ubicados en el cruce de la carrera 80 con calle 14 están agarrados de los cables que les surten la electricidad. Además, suelen estar fuera de servicio y no cumplen la función reguladora del tráfico.



Publicidad



La cara oculta

Además de permanecer sin servicio, el semáforo de la carrera 34 cerca de la calle séptima no se ve porque lo tapa un árbol. Además, su ubicación no tiene mucho sentido en un cruce que no tiene interferencias.

Foto: Hroy Chávez

Invisible

Sobre la calle quinta, a la altura de Comfenalco en sentido sur-norte, el semáforo no se ve porque está detrás de un puente. Estos semáforos han sido centro de polémica desde su instalación, pues muchos ciudadanos aseguran que generan trancas antes de solucionarlas.



Publicidad



Sí, pero no

Lo que caracteriza al semáforo ubicado donde termina el Museo La Tertulia es que mantiene en intermitencia durante el día, lo que hace que los carros nunca se detengan y los peatones tengan que pasar angustias para cruzar una avenida muy transitada. Sin embargo, por las noches tiene una reparación mágica, justo cuando los meseros de un reconocido restaurante necesitan pasar la calle para servir los platos.







Publicidad







En diagonal

¿Cuál vías está regulando un semáforo en diagonal? Esto sucede con el de la calle 9 con carrera 44, que además permanece fuera de servicio. Su posición confunde a los transeúntes y conductores.



Publicidad



Los inútiles

Hace unas semanas, un concejal de Cali les celebró el cumpleaños número uno a los semáforos de la glorieta de Ciudad Jardín, que no se han encendido ni una sola vez desde su instalación. A parte de su inutilidad por falta de servicio, también se ha cuestionado la pertinencia de semáforos en una glorieta.