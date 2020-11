Dan nombres de los jugadores de la selección Colombia que se habrían peleado en Barranquilla

Poco a poco se fue conociendo diferentes rumores de que en la Selección Colombia había vivido momentos de discusión. No obstante, en la tarde del miércoles el periodista Javier Hernández Bonnet, informó que “Hay grupos enfrentados al interior; hubo episodios cuyos protagonistas alcanzaron a irse a las manos”.

Según expresó el comentarista deportivo, “hubo un jugador que apercolló a otro; ambos jugadores, de nivel internacional. Sucedió en esta fecha doble”.

Gracias a la información compartida por Bonnet, las preguntas de los aficionados sobre quiénes habrían sido los protagonistas de dicho encuentro en el camerino del combinado nacional, no se hizo esperar.

LOS NOMBRES

Tiempo después de que el comentarista diera la primicia, en el programa 'La Luciérnaga', de Caracol Radio, decidieron entregar los nombres de los involucrados.

La periodista María Alejandra Villamizar; gracias a lo que le contó una fuente cercana de la Selección, dio más detalles de lo sucedido

“Ya en Barranquilla habían peleado. James (Rodríguez) en Barranquilla se había agarrado con Lerma y con Dávinson Sánchez. Queiroz al ver el enfrentamiento, los regañó: ‘Nosotros rendimos y no moleste’, más o menos”, aseguró la periodista en la primera parte de su intervención.

Pues cabe recalcar que, la discusión no se había producido durante la goleada por 6 a 1 contra Ecuador, como lo suponen muchos.

Villamizar concluyó diciendo que “a uno de los que dijo ‘no moleste’ pues no lo metieron a jugar (contra Ecuador). Esto es de buena fuente, o si no, no lo mencionaría”.

Hasta el momento, las especulaciones por las peleas que se han dado dentro de la Selección Colombia por los dos últimos partidos son muchas. Cabe recalcar que los comentarios de los diferentes periodistas deportivos coinciden al decir que la convivencia dentro del plantel no es la mejor.

Finalmente, aficionados y analistas piden que el técnico Carlos Queiroz renuncie. Sin embargo, el entrador no dio señales de que lo hiciera durante la rueda de prensa que ofreció luego de la lamentable derrota.

Por lo pronto, en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol evalúan si es conveniente o no seguir con el portugués.

Dan nombres de los jugadores de la selección Colombia que se habrían peleado en Barranquilla

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

Siga aquí a Publimetro en Google News