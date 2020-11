¿Cómo reconocer y evitar las deudas peligrosas en las finanzas personales?

Para que no se vuelva una constante que empleados y emprendedores no sepan cómo llegar a final de mes o incluso no tener unas metas fijas para que la prosperidad financiera se quede en su vida, el académico y docente de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Mario Ortega ha estudiado las razones por las cuáles no podemos alcanzar un equilibrio económico duradero.

Valore su capacidad para generar ingresos

Ortega recomienda que antes de asumir algún crédito, adquirir tarjetas o préstamos revise primero si tiene capacidad de pago para generar flujos de capital o ingresos, ya sea a través de su empleo o emprendimiento.

“Esto no se trata solo de la capacidad de generar capital sino cómo a través de esos flujos está logrando ser más competitivo en su trabajo o negocio y cómo este impacta positivamente en los demás, porque no es producir capital, también hay que pensar en cómo se invierte en los demás y en la comunidad”, dijo el docente a PUBLIMETRO.

Deudas peligrosas ¿Cómo reconocerlas?

El experto señala que si la persona tiene el 30 por ciento de sus ingresos comprometidos en deudas en intereses emocionales, ya usted se encuentra en aprietos económicos.

“Por ejemplo si gana un millón de pesos, pero tiene que pagar el 30 por ciento en deudas por compras efímeras, ya está cometiendo un error, porque a veces creemos que ganamos un ingreso fijo en nuestros trabajos, pero en esto hay que descontar impuestos, IVA, 4x mil y demás costos que no vemos, pero que restan capital mensualmente”.

Sobre las compras emotivas o efímeras, que no deberían realizarse con tarjetas de crédito o préstamos, generando intereses a largo plazo y que deberían pagarse de contado, están productos y servicios como ropa, vacaciones y restaurantes, que Ortega considera que salen más rentables pagándose con débito. “Estas deudas eliminadas de tu capital mantendrán una estabilidad económica en sus finanzas personales”.

Analice en qué deuda embarcarse

Como existen deudas peligrosas, también hay otros pasivos que se convierten en una oportunidad para arriesgarse, crecer y rentabilizar sus sueños.

“Hay deudas que pueden ser una inversión, cómo la compra en finca raíz o en gastos para estudios, que son viables para el crecimiento personal, pero existe mucha desinformación, por ejemplo, yo no aconsejaría comprar un carro a crédito porque la depreciación y los impuestos lo dejarían siendo un pasivo en vez de un activo al final de los años de pago”, resaltó Ortega.

Cree su propio plan de ahorro

Por lo general, los ahorros se mantienen para alcanzar metas a corto plazo, pero el experto analiza que son muy pocos los que ahorran a largo plazo.

“Es fundamental crear un plan de ahorro desde jóvenes para comenzar a pensar en logros a partir de los a 20 a los 30 años, y de allí en adelante, por eso también todo ahorro dependerá de la generación de ingresos de la persona”.

Vivir con riesgos calculados

El experto señala que entre más joven se es más mayor nivel de riesgo puede adquirir a la hora adquirir un préstamo para invertir en compras no emocionales sino en inversiones duraderas.

“Le digo sí al riesgo a los jóvenes, pero que piensen en un plan de ahorros y en su capacidad para generar flujos en la actividad que ejerzan”.

No comience un negocio con deudas

Esta es una advertencia para los emprendedores antes de iniciar un negocio o empresa que esta no venga además con una deuda debajo del brazo.

“Siempre analizar antes de iniciar alguna actividad económica que esta pueda arrancar con un capital de riesgo que pueda aventurarlo sin que le reste a su capital o patrimonio personal”.

Diversificar las fuentes de ingresos

Como todo empresario o empleador el sueño siempre es comenzar a estudiar otras opciones de negocios, ingresos e inversiones para que estas puedan aportar su flujo de capital.

“Pensando en la inestabilidad laboral actual debemos comenzar a actuar más en buscar oportunidades de retorno de capital, sobre todo viendo la devaluación de la moneda, una buena opción es invertir en dólares, para tener otras opciones de ahorro y crecimiento en el tiempo”.

Aunque no lo crea, hay que pensar en la pensión

El docente aconseja no solo quedarse con una sola pensión a futuro sino asegurar el porvenir para minimizar riesgos.

“La mayoría afirma que con las leyes actuales no llegaremos a alcanzar una pensión, pero opino lo contrario, es importante invertir tanto en el fondo de pensión pública como en la pensión voluntaria porque es un ahorro a futuro”, concluyó.

Profesor Jorge Ortega de la Rosa. / Suministrada

Jorge Ortega es magister en economía, profesional en finanzas y profesor del programa de negocios y finanzas internacionales de Uniautónoma. Además es consultor empresarial en gestión financiera, modelaje financiero y valoración de empresa.

Para conocer más sobre este experto puede visitar su canal de Youtube o consultarlo al correo: [email protected]

¿Cómo reconocer y evitar las deudas peligrosas en las finanzas personales?

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga

aquí a Publimetro en Google News.