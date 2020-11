Dabeiba, una tragedia por el invierno con más de 600 damnificados

La madrugada del viernes 13 de noviembre se registró un torrencial aguacero que generó emergencias en todo el departamento. Se trató de un fenómeno denominado como avenida torrencial, que corresponde a las crecientes repentinas de los niveles de los ríos y las quebradas por las fuertes precipitaciones.

En Dabeiba se presentaron deslizamientos de tierra que, hasta la fecha, han dejado como víctimas mortales a cinco personas, dos mujeres de 30 y 19 años, un hombre de 88, un niño de 9 años y un bebé de 19 meses.

En la zona se encuentran trabajando el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia, (Dapard), los bomberos, La Cruz Roja, el Ejército, la Policía Nacional y la Defensa Civil.

De acuerdo con el director del Dapard, Jaime Enrique Gómez Zapata, según la información que se ha recopilado en el Puesto de Mando Unificado (PMU), la avenida torrencial dejó 67 viviendas destruidas y 104 averiadas, así como 5,5 kilómetros de vías afectadas.

“Nos encontramos en el registro único de damnificados, en donde estamos hablando de 656 personas. Ya se están contabilizando las personas que se encuentran desde el momento del desastre en autoalbergue, por eso esperamos que aumente esta cifra”, dijo Gómez.

El director confirmó que todavía un equipo se encuentra trabajando en encontrar a las tres personas que están desaparecidas: Natacha Madrid de 46 años, Ihan Santiago Zapata de 7 meses y su hermano Dilan Matías Zapata de 5 años.

“Continuamos con las acciones de rescate para hallar los cuerpos de las tres personas que aún continúan desaparecidas. Estamos enfocándonos en tres puntos de trabajo, uno en Botón, otro en toda la quebrada de Mohán, hasta la desembocadura; y el otro, es de manera fluvial a lo largo del río Sucio hasta llegar al municipio de Mutatá”, agregó el funcionario.

Esta emergencia está asociada a la segunda temporada de lluvias del año, que afectó las veredas Dabeiba Viejo, El Cajón, Mohán, sector del que eran cuatro de las víctimas mortales; y Botón, de donde era otra de las personas fallecidas.

Hasta el momento se han evacuado 187 personas con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional. Todos han sido ubicados en cinco albergues dentro del área urbana, que han sido dispuestos por el municipio.





Apoyo al Gobierno Nacional

El gobernador, Aníbal Gaviria, le pidió apoyo al Gobierno Nacional para poder atender la emergencia, construir viviendas gratuitas, pero sobre todo, ayudar a la recuperación de los proyectos productivos que fueron arrasados por el lodo.

“Me parece que gran parte de la fuerza que tenemos que poner, con el apoyo del Dapard y de la Alcaldía, es que la gente no se nos quede allá y no se nos devuelva. Para entenderles la angustia no podemos hacerlo con fuerza, ni consejos, sino con gestión y con muy buena atención en los albergues”, dijo el gobernador.

Asimismo, Gaviria indicó que se debe desarrollar un plan para revisar las viviendas que quedaron afectadas para estudiar la posibilidad de recuperarlas. “Hay que ver las viviendas averiadas hasta qué grado están. Me parece que vamos a llegar a unas 200 viviendas en total, de las cuales creo que es muy posible que sean unas 100 que no puedan volverse a utilizar”, agregó.

En relación a los proyectos productivos, Gaviria propone que se analice la posibilidad de otorgar créditos a través del Banco Agrario y que los habitantes puedan tener los recursos necesarios para reactivar su economía.

Las cifras

656 personas han sido registradas como damnificadas por la emergencia.

5 fallecidos ha dejado la tragedia.

3 personas aún están desaparecidas y las autoridades trabaja por hallar sus cuerpos.

La cifra

