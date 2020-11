El hombre por poco pierde su vida en el mar. Increíble rescate de un italiano que quedó atrapado por el huracán Iota en San Andrés.

La Armada rescató este lunes a un italiano de 67 años que fue arrastrado a alta mar por los vientos.

El hombre, identificado como Gianfranco del Signore, se encontraba en un velero en un sector conocido como Los Almendros de la isla de San Andrés. De repente, los fuertes vientos del huracán arrastraron la embarcación a alta mar.

La comunidad alertó a las autoridades de la situación y fue desplegada una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas.

Y pese a las inhóspitas condiciones provocadas por el ciclón tropical, llegó hasta el lugar de la emergencia y rescató al italiano.

Del Signore, que se había detenido en San Andrés en la ruta que recorre desde Panamá a Guatemala, fue llevado a un muelle seguro y recibió atención médica.

"He parado en San Andrés para cargar un poco de diésel y cambiar una batería que se dañó", dijo el italiano.

Agregó que por el huracán Iota su barco "se dobló mucho, ingresaba agua y no sabía qué hacer" ante la situación que estaba viviendo.

Armada Nacional rescata a extranjero en alta mar en medio de la alerta por el paso del huracán Iota por San Andrés y Providencia.

"Pregunté por radio a la Armada y la Armada, increíble, llegó rápido con vientos de 60 nudos. Llegó rápido a tomarme, me sacó del barco y me llevó al comando donde está todo. Me dio ropa seca y me trató muy bien", expresó el hombre tras ser rescatado.

En su boletín de las 18.00 GMT, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. informó que el huracán se ubica 130 kilómetros al este-sureste de Puerto Cabezas, Nicaragua, y 100 kilómetros al oeste de Providencia.

Las autoridades informaron, además, que Providencia lleva cerca de 12 horas incomunicada.

El huracán está azotando a San Andrés y Providencia, tras dejar estragos y cuantiosos daños en el norte de Colombia.

Un hombre Italiano de 67 años de edad fue rescatado por nuestros Guardacostas de #SanAndresyProvidencia momentos en que su velero fuera arrastrado por fuertes vientos hacia altamar.

👉🏽 https://t.co/g6p4RqF1Jb pic.twitter.com/pK1cpDiIHF — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) November 16, 2020

