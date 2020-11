¡Paradoja! Clínica en Cali está por cerrar porque no tiene pacientes con COVID-19 que atender

¡Paradoja! Clínica en Cali está por cerrar porque no tiene pacientes con COVID-19

¿Es lo malo de lo bueno? Insólita situación la que denuncia el concejal de Cali, Fernando Tamayo, quien asegura que la clínica Unidos por la Vida está a punto de cerrar por falta de pacientes con COVID-19.

El pabellón que tiene para infectados de coronavirus no supera el 50%, por lo que económicamente ingresó en crisis. Como en ese lugar no se puede poner pacientes con otras enfermedades, dicho lugar quedó aislado y los enfermos de otros lugares no pueden llegar allí.

"El funcionamiento al mes de la clínica vale $1.700 millones; el gerente dice que se pueden facturar $1.200 millones, pero que por glosas se recuperaría apenas $900 millones, es decir un déficit de $800 millones. Casi la mitad de lo que les cuesta funcionar. Es urgente buscar recursos porque la clínica va a quebrar", aseguró el concejal al diario El País de Cali.

De no tener un salvavidas por parte del Gobierno, la clínica Unidos por la Vida cerrará el próximo 24 de noviembre. Hasta el momento ha resistido por el apoyo de la Red de Salud de Oriente, entidad que ya no tiene cómo seguir suministrándole recursos económicos.

"Llegamos a un punto donde todos los excedentes de la Red Oriente están metidos en esta clínica. Se necesita una situación de todos ponen, pues hay un riesgo de rebrote. Entonces sería complejo que la clínica llegara a cerrar con este riesgo, pero la Red Oriente no la podría seguir sosteniendo", añadió el Concejal.

Tamayo también advierte que desde agosto que no le entregan dinero a la clínica por sus cuidados a los pacientes con COVID-19, algo que es denigrante.