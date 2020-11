Trump no reconoce victoria de Biden: lo llama "fraude" de "noticias falsas"

Aunque la victoria de Biden en las elecciones de Estados Unidos fue contundente, el presidente Trump se niega a reconocer su limpieza.

Joe Biden fue elegido el pasado 3 de noviembre como presidente de los Estados Unidos. Luego de un sinnúmero de demoras, la entrega de resultados definitivos de los 50 estados dejó 306 votos en el colegio electoral para el candidato del Partido Demócrata, más de los 270 que necesitaba para ganar. En el voto popular superó por 3.6 millones de votos a su contrincante, el presidente Donald Trump.

El candidato republicano publicó en su cuenta de Twitter que Biden ganó, pero no concedió su derrota. Según Trump, la victoria de Biden estuvo basada en fraude "masivo" en los 6 estados que definieron las elecciones.

"Ganó porque las Elecciones estaban Amañadas. No se permitieron OBSERVADORES U OBSERVADORES DEL VOTO, los votos fueron contados por una compañía propiedad privada de la Izquierda Radical, Dominion, con una mala reputación y equipo engañoso que no pudo siquiera cumplir con los requisitos para Texas (¡Que yo gané por mucho!), ¡los Medios de Comunicación Falsos y Callados, y más!", escribió Trump en su Twitter. El mensaje fue reportado como controvertido por la red social.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020