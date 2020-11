Uno de los detenidos que sobrevivió reveló los detalles de la conflagración. Se conocieron los detalles de cómo inició incendio en el CAI San Mateo en el que murieron 8 detenidos.

Cómo inició el incendio en el CAI San Mateo

Noticias Caracol habló con familiares de uno de los detenidos que sobrevivió al incendio del CAI de San Mateo, en Soacha. Los hechos se registraron el pasado mes de septiembre cuando ocho personas murieron.

El sobreviviente le relató a sus familiares cómo fue que inició el incendio y aseguró cómo fue que logró salvarse de morir.

“Nos informó que había un muchacho que presentaba como problemas psiquiátricos. El muchacho sentía todo el tiempo que lo querían matar. Entonces, empezó a prender la colchoneta por pedacitos y el guarda no hizo nada”, le contó una familiar, que no reveló su identidad, al noticiero.

El joven les dio todos los detalles de los momentos de angustia que vivió y cómo se salvó.

“Él me dijo: ‘nosotros gritamos hasta cuando el humo ya no nos permitió gritar más. Yo lo que hice fue cubrirme con las manos la cara, pero dos muchachos ya desmayados me cayeron encima y gracias a esos cuerpos fue que yo me pude salvar’”, comentó.

La mujer aseguro que la reacción de los encargados fue tardía: “Cuándo mi mamá le dijo a uno de los policías mire que ellos están incendiando eso, el policía volteó a mirar, pero yo creo que él no pensó que fuera gran cosa".

La respuesta de la Policía Nacional

Ante las versiones de los familiares la Policía Nacional ha indicado que la reacción de los uniformados fue acorde a la situación que se vivió.

“Consideramos que no fue una reacción tardía. Se presenta una asonada por parte de los familiares hacia el personal de Policía que estaba custodiando el CAI y, de manera paralela, las personas que estaban privadas de la libertad inician el fuego al interior de la celda”, afirmó al mismo medio el coronel César Castro, comandante de la Policía de Cundinamarca.

Además, aseguran que había un nudo en la puerta de la celda que fue lo que les impidió ingresar antes.

“Los internos hicieron un nudo con sábanas y eso más el sellamiento del candado con ocasión del calor, tampoco permitió abrir de manera rápida. Hasta que nuestro policía pudo con el agua y con la ayuda de otro compañero retirar el candado para poderlos sacar del sitio”, agregó Castro.

Los familiares insisten en que hubo negligencia y exigen respuestas, mientras tanto, se inició una investigación disciplinaria en contra de uno de los uniformados.

Además, aseguraron que ninguno de los detenidos presentaba problemas psiquiátricos.

