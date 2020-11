Centro Nacional de Huracanes en Miami alerta paso de Iota en San Andrés y Providencia

Según el servicio nacional de huracanes en Miami, ya se han emitido avisos por la llegada de la tormenta Iota para las islas de San Andrés y Providencia. Nicaragua y Honduras recibirán dicho aviso durante el transcurso del día.

La tormenta tropical Iota podría convertirse en un huracán de categoría 3 y golpear a Centroamérica a principios de la próxima semana, la misma región que ya fue devastada por el huracán Eta.

De acuerdo al Servicio de Huracanes, Iota que se formó el viernes en el mar, se ubicó en el Caribe a unos 917 kilómetros al este de la frontera entre Nicaragua y Honduras con vientos máximos sostenidos de 64 km/h a las 4:00 a.m. (hora de Miami) del sábado, indicó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

El gobierno de Colombia a través del IDEAM emitió una advertencia de tormenta tropical para las islas de San Andrés y Providencia, antes de la tormenta tropical Iota.

Dimar restringió la salida de embarcaciones de la isla y la Unidad de Gestión de Riesgo emitió un comunicado en el que advierten que se presentarán fuertes lluvias y oleaje en el archipiélago.

Tropical Storm Warnings have been issued for the islands of San Andres and Providencia ahead of #Iota. Watches will likely be issued for a portion of the coasts of Nicaragua & Honduras later today. In addition to the wind threat, storm surge & rainfall impacts are also likely. pic.twitter.com/hvuzSQ0LPI

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 14, 2020