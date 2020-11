El mensaje iba dirigido al funcionario que denunció el hecho. Concejal de Soacha le pide a concejal de Bogotá que no se entrometa en la muerte de los jóvenes.

El concejal de Bogotá Diego Cancino, del partido Alianza Verde, contó que el hecho "ocurrió el pasado 4 de septiembre en la estación de Policía de San Mateo, en Soacha".

Además, explicó que esto no trascendió antes porque las madres de los muchachos fallecidos tenían miedo. Al parecer, varias de ellas recibieron amenazas.

Cancino detalló que el incendio comenzó cuando uno de los detenidos prendió fuego a una cobija.

El día de los hechos murió un joven, mientras que los otros ochos fallecieron días después en clínicas a donde fueron llevados por la gravedad de las quemaduras sufridas.

Concejal de Soacha le pide a concejal de Bogotá que no se entrometa

Ahora cuando la denuncia es de interés nacional, el presidente del Concejo de Soacha, se pronunció contra Cancino.

Carlos Ospina le pidió a Cancino que "deje en paz" al municipio y que "se ocupe de las cosas que pasan en la capital".

"No creo que sea conveniente, señor Cancino, usted, concejal de Bogotá, que se entrometa en cosas que no le competen como es lo del municipio de Soacha. Concejal Cancino, no sabía que usted era juez de la República y que ya había condenado a la Policía. No sabemos qué pasó en el lamentable accidente del 4 de septiembre en San Mateo. Tampoco podemos prejuzgar lo que ocurrió ese día", dijo en un video.

Declaraciones 🔉El presidente del concejo Carlos Alberto Ospina, se pronuncia frente a las declaraciones dadas por el concejal Diego Cancino. 📍Ver las declaraciones en el siguiente video.⬇️⬇️ Publicado por Concejo de Soacha en Miércoles, 11 de noviembre de 2020

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.