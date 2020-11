Bares y discotecas solo podrán prestar servicio hasta las 12 a.m.

Aunque el Ministerio niega un rebrote o segundo pico de la pandemia de coronavirus, las medidas se empiezan a endurecer de a pocos.

En Antioquia, departamento altamente afectado por el coronavirus y que ha tenido un repunte de casos, el ministro Fernando Ruiz habló sobre bares y discotecas.

Desde el próximo martes los gastrobares y discotecas, que estaban en piloto de funcionamiento, solo podrán funcionar hasta las 12 a.m. y no hasta las 3:00 a.m.

Así aplicará desde este fin de semana para Antioquia, por el partido de eliminatorias que juega la selección Colombia con Uruguay y el puente festivo.

"Dentro del planteamiento de la situación de Antioquia debemos entender que se presentan al menos tres realidades: unos municipios donde la percepción es que ya está el pico epidémico, otros de mayor ruralidad, donde hay una afectación en los próximos días y la zona del área metropolitana que actualmente presenta la mayor afectación", añadió el ministro Ruiz.

En Antioquia habrá toque de queda desde las 11:00 p.m. del viernes hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.