A través de un trino, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe reconoce el deterioro de su reputación en los últimos años.

Como es usual, el político suele publicar mensajes dirigidos a sus seguidores y miembros del Centro Democrático.

Pero esta vez sorprendió con una reflexión que para algunos significa que su retiro de la política está cerca.

Sin embargo, para la gran mayoría sus palabras tienen un tono de campaña.

No es un secreto que el uribismo desde ya piensa en quién será el sucesor de Iván Duque.

Y Uribe siempre tendrá la última palabra para poner el candidato de derecha del país, así como sucedió con los últimos dos presidentes de Colombia.

En palabras del expresidente, "el deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia".

Y luego continuó diciendo: "en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas".

El deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 12, 2020

