Aunque reconocen que Santrich sí le faltó al acuerdo de paz, el ocultamiento de pruebas generó una nueva disputa. Nuevo choque entre la JEP y la Fiscalía por el caso Santrich.

En un comunicado, la JEP aseguró que en repetidas oportunidades pidió a la Fiscalía las pruebas contra Jesús Santrich.

Pero "esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria".

En los 11 puntos mencionados por la JEP indican que el Fiscal General de la Nación de la época (Néstor Humberto Martínez) allegó, de manera informal, una memoria USB sin número serial o de identificación.

Esa memoria contenía unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich.

La información no contaba con un informe de analista de línea, órdenes de interceptación de comunicaciones, cadena de custodia, ni actas de legalización de control posterior o control previo.

Luego, distintos medios de comunicación exhibieron videos -sin audio- que fueron suministrados por la Fiscalía.

A esta conclusión llega la JEP, puesto que el video tiene el rótulo de esa entidad.

"Esos videos NO fueron allegados a la Sección de Revisión, bajo el argumento de que los expedientes de extradición no contienen pruebas, sino que estas las tiene el país requirente. Así, no se atendió el requerimiento efectuado por la JEP para el aporte de los audios y videos que tuvieran en su poder".

Además, resaltaron que El Espectador reveló que hubo 24.000 audios en la investigación contra Hernández. Pero la Fiscalía solo le entregó 12 audios a la JEP .

Para Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP "Romaña, Santrich y todos ellos son traidores del acuerdo de paz".

Fue por eso que "la Sección de Apelación expulsó a Hernández Solarte de la JEP , al comprobarse su rearme".

