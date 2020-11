Un abrupto y fatal fin tuvo un compromiso de amor esta semana. Triste propuesta de matrimonio: el novio perdió la vida pocos días después.

El pasado 31 de octubre se oficializó la pedida de mano de la pareja conformada por Luz Marina Duque y Carlos Machado Sánchez en el corregimiento de Pasacaballos, Bolívar.

El novio le entregó el anillo a su prometida y celebraron en una reunión en la casa de la novia, en la que hubo globos, torta y demás detalles para los invitados que festejaron esta unión.

“El pasado 31 de octubre cumplí años y él me organizó una fiesta, cocinó, hizo la decoración y me pidió que me casara con él. Lo íbamos a hacer en enero. Yo estoy tranquila porque sé que nos amamos hasta el último día. Trabajábamos en nuestros negocios y siempre nos apoyábamos”, dijo la prometida al diario El Universal que registró la noticia.

Sin embargo, Machado Sánchez tuvo otro destino y ocho días después del compromiso y con la fecha de boda asignada falleció trágicamente en un accidente de tránsito.

“Él pasaba muy pendiente de mí, me ayudaba en todo. Ese día salí a buscar unas cosas. Teníamos un negocio y siempre estábamos moviéndonos en esa zona. Él supo dónde estaba y agarró su moto y fue a buscarme. Cuando me devolvía para la casa pasamos por donde estaba el accidente y allí fue que me dijeron que era él. Es falso lo que dicen que estaba borracho y peleando conmigo, porque estábamos muy bien. Mi negro no tomaba, era muy juicioso”, contó la novia.

Machado iba en una moto cuando fue arrollado por una volqueta, de placas a pocas cuadras de su residencia.

El conductor del vehículo fue identificado como John Jairo Guerrero Recuero y se entregó a las autoridades.

“Me dijeron que el conductor de la volqueta se entregó, pero eso es otra tragedia porque yo no creo que ese señor quisiera hacer eso, yo siento que fue un accidente y ya”, concluyó Luz Marina.

El testimonio de la novia y sus conmovedoras palabras fueron compartidas en redes sociales.

Carlos no deja hijos y será sepultado en el departamento de Chocó, donde había nacido.

