Extraño caso de turismo oscuro y santería fue registrado en paradisíaco balneario

La escena que muestra este video es aterradora: imágenes de santos mezcladas con calaveras y otras alusiones a demonios. Todo un ritual de santería y brujería en una habitación de Taganga. Los protagonistas de esto se habrían robado una camioneta en esa zona desde el sábado pasado. Toda la historia de lo que pasó la podrás leer en www.seguimiento.co