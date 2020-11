El secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, se refirió a quienes están pidiendo su renuncia, teniendo en cuenta graves de hechos de inseguridad visibilizados reciente por medios de comunicación y redes sociales, tal es el caso de Oswaldo Muñoz Palacios, asesinado en medio de un asalto dentro de un bus de TransMilenio.

En entrevista con El Tiempo, Acero precisó: "si a mí me revocan, yo digo: ¡chévere!, ¿por lo que estoy haciendo? Me entregaron una ciudad con cinco delitos aumentando y la entrego en dos aumentando; me entregaron una ciudad donde no habían creado cupos carcelarios que se requieren para meter a los delincuentes, creé 650 en pocos meses; me entregaron una ciudad con cinco URI y hay proyectos para construir tres más, pues bien, ¡chévere!".

Y agregó: "me entregaron una ciudad en donde tenía 60% de las llamadas al 123 abandonadas y la entrego con apenas el 3%, pues bien, ¡chévere!"

Secretario de Seguridad de Bogotá responde a quienes piden su renuncia

Es importante señalar que desde el Concejo de Bogotá, la bancada de la Colombia Humana – UP anunció que presentará moción de censura contra Acero, argumentando que "no ha tenido el liderazgo requerido" ante los recientes hechos de inseguridad en la capital.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Siga aquí a Publimetro en Google News