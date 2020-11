¡No lo quiere aceptar! Fuerte pronunciamiento de Trump tras anuncio de Biden como nuevo presidente

Encuentre más abajo cuál fue el mensaje de Donald Trump sobre elección de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.

¿La espera terminó? Luego de varios días llenos de incertidumbre y de un largo conteo, el candidato demócrata Joe Biden se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos.

Dicho anuncio se presenta después de haberse impuesto en el estado clave de Pensilvania. Así lo indicaron las proyecciones de las reconocidas cadenas como CNN, CBS y NBC.

De hecho, Biden no dudó un segundo en hacerlo oficial. A través de sus redes sociales se pronunció, enviándole un emotivo mensaje a los millones de estadounidenses.

"América, es un honor que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, hayan o no votado por mí. Mantendré la fe que han depositado en mí"

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020