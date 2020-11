¡Hay polémica! Mensaje de Gustavo Petro tras la victoria de Joe Biden generó revuelo en redes

Encuentre más abajo cuál fue el mensaje de Gustavo Petro sobre victoria de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Uno de los políticos colombianos que más se pronunció en torno a las elecciones en Estados Unidos fue Gustavo Petro. A través de sus redes sociales, el senador siempre dio su opinión sobre el tema.

Allí, nunca ocultó su respaldo al candidato Joe Biden. De hecho, eso generó cierto disgusto en Donald Trump, quien llegó a tildar a Petro de "socialista, perdedor y exlíder guerrillero del M-19".

Joe Biden is a PUPPET of CASTRO-CHAVISTAS like Crazy Bernie, AOC and Castro-lover Karen Bass. Biden is supported by socialist Gustavo Petro, a major LOSER and former M-19 guerrilla leader. Biden is weak on socialism and will betray Colombia. I stand with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020