Joven denuncia que fue agredida físicamente por cantante de una banda de metal

La joven relató cómo fueron los hechos en los que el vocalista de una banda de metal la golpeó en la cara.

"Estimados contactos quiero contarles que este personaje William, vocalista de Desecrate, anoche estaba con un amigo en un bar en galerías y él llegó. Al cabo de una hora este hijodeputa discutió conmigo y me pegó tres puños en la cara. Considero que no existe motivo para hacer esto con nadie. Este personaje es un peligro para la sociedad adicional me amenazó y me dijo que me iba a dañar peor si algo me pasa ya saben quién es el culpable", escribió Veela Awen en su cuenta de Facebook.

PUBLIMETRO habló con Veela y ella confirmó que gracias a la intervención de varios conocidos que estaban en el lugar lograron detener la agresión.

"No sé el motivo por el que lo hizo. Igual considero que no hay motivos que justifiquen este acto. Pero, me pegó tres puños en la cara y si no se meten otros amigos que estaban en el lugar, él me acaba", dijo a PUBLIMETRO la mujer agredida.

Veela dijo que una vez logran separarlo y detener la agresión, la amenazó. "Me dijo que quién me iba a defender, que me iba a volver mierda".

La víctima logró salir del sitio y buscó apoyo en la casa de un amigo, con quien se está quedando, por temor a una nueva agresión.

