Estados Unidos votó y eligió al demócrata como su presidente. Joe Biden ganó las elecciones y se convertirá en el presidente 46 de Estados Unidos.

A pocos días de cumplir 78 años, Joe Biden fue elegido por los norteamericanos como su nuevo presidente.

El demócrata ha prometido tener más empatía y un comportamiento apoyado más en la ciencia respecto a la pandemia.

Además, le ha prometido a los norteamericanos que estabilizará las políticas de Estados Unidos, luego de "cuatro años de caos de Donald Trump en la Casa Blanca".

De acuerdo con CNN, estas elecciones incluyen a Trump en el listado de los mandatarios que solo estuvieron al mando durante un periodo de gobierno.

El estado de Pensilvania fue el que puso a Biden por encima del umbral de 270 votos electorales. Trump había tenido la noche de las elecciones una clara ventaja en este estado. Sin embargo, con el conteo de los miles de votos por correo todo cambió a favor del demócrata.

BREAKING: JOE BIDEN WINS

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/q8Fed74z0j #CNNElection pic.twitter.com/NADZm3qkvY

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 7, 2020