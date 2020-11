Cientos de ciudadanos han salido a sus balcones a celebrar el triunfo demócrata. Cacerolazo en Nueva York al conocerse el triunfo del demócrata Joe Biden.

Este sábado, 7 de noviembre, se conoció el triunfo de Joe Biden sobre el republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las redes sociales han evidenciado las reacciones de los ciudadanos que han salido a celebrar el triunfo de su candidato.

En Nueva York decenas de habitantes han decidido hacerlo desde sus balcones apoyados con cacerolas.

Los comentarios no se han hecho esperar: "Una de las ciudades más grandes del país y uno de los epicentros de la sociedad está celebrando en las calles porque perdiste Donald Trump. Espero que estos sonidos de alegría lleguen a tus oidos (..)".

The biggest city in the country and one of the epicenters of human society is cheering in the streets because you lost @realDonaldTrump . I hope these sounds of joy at your defeat ring in your ears until that last Big Mac finally chokes the life out of you.

— JayCeeEee (@XXLrgPopcorn) November 7, 2020