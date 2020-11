El "negocio" que le montaron a Alberto Linero y tuvo que salir a desmentir

El falso negocio que le montaron a Alberto Linero y que salió a desmentir.

En su audiocolumna del viernes, Alberto Linero aclaró en Blu Radio que no está involucrado en ningún negocio de criptomonedas.

La razón para aclarar consiste en que le hicieron la pregunta de cómo se había vuelto millonario en cuatro meses.

En redes sociales quedó perdido y cuando le mostraron, se dio cuenta de que todo se trataba de una fake news.

"Una persona en mis redes me preguntó cómo hice para volverme millonario en 3 o 4 meses. Quedé sorprendido, porque ni soy millonario ni creo que alguien lo pueda lograr legalmente en tan poco tiempo. Le pregunté de dónde sacó esa mentira y me envió un link de una noticia falsa, en la que supuestamente Claudia Palacios me entrevistaba y yo le comentaba de unas inversiones en criptomonedas", dijo Linero en Blu.

Pues la noticia lo tomó por sorpresa y asegura que es falso, que nunca ha invertido en eso.

Le pidió a la gente revisar bien los asuntos de las fake news y pidió que no caigan, ni en informaciones erradas, ni en cadenas para hacerse millonario.

"Si consumimos contenido, debemos asegurarnos de conocer cómo funciona el lenguaje; sospechemos de todo lo que pareciera apelar a nuestras emociones, especialmente lo que causa pena, dolor o curiosidad", dijo el ahora periodista.

El falso negocio que le montaron a Alberto Linero